La eterna duda

Desde los primeros pensadores, la búsqueda de la verdad ha sido una constante en la historia. Naturalmente surgieron graves problemas en su concepción y aparecieron los errores y, sobre todo, la duda. En este último caso no puede olvidarse a personajes tan relevantes como lo fue Descartes y otros que le precedieron y le siguieron con más o menos fortuna.

De esta búsqueda han surgido derivaciones básicas y hoy el pensamiento se ha sembrado de dudas e incertidumbre, sobre todo en el mundo de la información, falseada, muchas veces, por motivaciones ideológicas, omisiones, errores o noticias no verificadas, aunque con honrosas excepciones.

Y también ha aparecido, sobre todo, un fenómeno al que los entendidos han denominado «infodemia», esto es, un exceso de información de quienes manejan los medios a su placer. Se atribuye a Goebbels, jefe de propaganda nazi, aquella frase de que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Y es lo que él intentó hacer en demasiadas ocasiones, así como muchos de sus epígonos, en grados distintos, que siguen propugnando consciente o inconscientemente.

Como dice el Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol (nihil novum sub sole). Y algunas pautas actuales parecen emular ciertos aspectos de lo que decían los clásicos o no tan clásicos. Por eso es necesaria la formación de un espíritu crítico, ya desde la familia y la escuela para cuestionar los principios, valores y normas que se le ofrecen al ser humano en el entorno en que se desenvuelve. Esa es la cuestión para que la mentira no se convierta en verdad.

Profesor