Son muchas las ocasiones en las que voy por la calle y me para un castellonense para contarme algo. Que si la luz, la gasolina y la cesta de la compra están por las nubes, y mientras Sánchez sin hacer nada; que si faltan médicos y nos desmantelan recursos sanitarios, y mientras Puig despilfarrando en chiringuitos; que si mira cómo está el paro, mientras Yolanda Díaz sonríe frívolamente; que si van a retirar la Cruz del Ribalta --bien ya podría la alcaldesa destinar esfuerzos y dinero a otra cosa--; que si no se puede elegir libremente el colegio para los peques, y eso no puede ser, etc. Pero también, en los últimos meses, cada vez me encuentro con más castellonenses que me paran simplemente para decirme que «hay que ganar para cambiar las cosas» porque «esto ya no se puede aguantar». Se aproximan las elecciones. Y por todos ellos, y para darles una alegría en unos pocos meses consiguiendo el ansiado cambio, desde el Partido Popular de Castellón y de la Comunitat Valenciana, con Marta Barrachina y Carlos Mazón al frente, seguimos centrados en construir la mejor alternativa con propuestas de futuro.

Queremos solucionar los problemas reales de los castellonenses, no crearlos. Porque eso precisamente es lo que distingue a un buen político de otro que no lo es. Y desgraciadamente, aquí los partidos de izquierdas y nacionalistas que nos gobiernan solo saben crear problemas y paro, cercenar libertades y recortar donde no se debe (como hacen con la sanidad). Así que desde el PP seguiremos trabajando, y esforzándonos porque Castellón y la Comunitat Valenciana lo merecen. Por un mejor futuro, con más libertad, más y mejor empleo, menos impuestos y mejores servicios públicos. Seguimos. Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón