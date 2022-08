Querid@ lector/a, confieso con golpes en el pecho y con dolor, que no me extraña que la peña ciudadana desconfíe de la justicia española. O dicho de otra forma, que lo lamento porque la justicia es una de esas instituciones esenciales y necesarias en el marco de la democracia que, frente al devaluado papel de la política y los medios (no me refiero a los plumillas), mantenía cierto prestigio. En todo caso, por las actuaciones de sus miembros y de otras instituciones y sectores que inciden sobre ella, hoy está situada en el rincón donde se instala la falta de eficacia y el valor social.

Pero, si todo esto lo presento hoy aquí es porque en el plazo de unos días he leído noticias que avalan y justifican esa desconfianza. Me refiero a que un juez, el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, comparaba al PCE con un partido nazi y, ante la protesta de otros jueces que entienden que ese tipo de declaraciones incumplen la imagen y el deber de confianza, apariencia, imparcialidad… que deben dar los tribunales, una parte del Consejo del Poder Judicial dice que es legal porque tiene que ver con la libre opinión. Pero, además, también estos días, y la noticia no tiene nada que ver con la opinión de un juez, sino con la falta de medios, se ha emitido la sentencia que condena a la exalcaldesa de Manilva por contratar a 749 personas hace diez años. En última instancia, y por aportar alguna desavenencia más, señalaré que se ha vuelto a hablar de que una parte del parlamento no acepta renovar la composición de ciertas entidades judiciales cuando pierde la mayoría parlamentaria y el gobierno. En cualquier caso, estoy diciendo que por ideología de algún juez, por falta de medios, por control partidista de la judicatura… la eficacia y la imparcialidad de la justicia está cuestionada o instalada en el descrédito. En cualquier caso, menos donde toca y debe. Analista político