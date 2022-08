Una experiència inoblidable

Gràcies al treball de les nostres entitats molts xiquets de Vila-real gaudeixen dels campaments d’estiu. Estiu, vacances, viatges, amics, diversió… i campaments! A Vila-real tenim la immensa sort de comptar amb una àmplia trajectòria en aquestes activitats gràcies al treball incansable de moltes associacions que ofereixen als mesos de juliol i agost la possibilitat que xiquets i joves visquen uns dies de convivència i aprenentatge, aprofitant les vacances d’estiu.

Gràcies en majúscules a totes les entitats i també als centenars de voluntaris que ho fan possible i que permeten que el dinamisme i les oportunitats d’oci i de formació que els xiquets vila-realencs gaudeixen durant el curs escolar es prolonguen també a l’estiu.

Als equips de monitors, que amb tanta il·lusió i esforç programen gimcanes, tallers, marxes, velades… i que aposten per passar part de les seues vacances de manera desinteressada acompanyant el creixement de xiquets i joves. Als equips de cuina, que tantes hores passen entre fogons preparant tot allò que necessiten els acampats perquè les forces no fallen. I també a tots aquells, que en l’ombra, fan possible que tot estiga a punt quan els menuts arriben al seu lloc de destí, ja que és molta la feina que no es veu, però que resulta essencial.

Era l’any 1971 quan la Congregació de Filles de Maria Immaculada llançava una nova proposta a les seues congregants: la possibilitat de passar uns dies de convivència a l’estiu. Després d’una primera experiència a Alcúdia de Veo, Montanejos ha estat el poble que ha acollit des de fa 50 anys els campaments d’estiu de la Puríssima.

Aquest any és l’Associació de Filles de Maria del Rosari la que celebra també cinc dècades dels seus campaments d’estiu. Demà un bon grup de xiquets i joves emprendran viatge cap a Benigànim, lloc triat per les rosarieres els últims anys.

Un altre dels campaments amb una llarga trajectòria a la nostra ciutat és el que organitza cada estiu la Congregació de Lluïsos a Aiguaviva. Ni la pandèmia de la covid-19 els va fer aturar la cita més esperada en el calendari pels seus congregants. Els campaments de JuCar, el del Moviment Consolació o el de la Unió Musical La Lira han completat l’oferta per als menuts.

Punt de trobada

Tenia només 8 anys quan vaig participar per primera vegada en un campament, el de la Puríssima. Després d’uns quants estius a Montanejos, Viver va ser el punt de trobada cada mes de juliol participant com a monitor en el campament del Moviment Consolació. Moments únics que guardaré per sempre a la memòria i al cor. Moltes d’eixes experiències van ser compartides amb la família: les meues germanes com a acampades, primer, i després com a monitores, i els meus pares a la cuina. Les seues vacances d’estiu les passaven a Viver preparant menjar per a més d’un centenar d’acampats.

Tot i els anys que han passat, encara hui mantinc lligams amb moltes de les persones amb les quals vaig compartir estiu a Montanejos i a Viver, persones que han estat clau en el meu creixement personal i en la fe. Els campaments no són només espais de descans, de diversió, de noves relacions… són també espais de creixement, d’il·lusions, de projectes i d’una formació en valors tan necessària per a la nostra societat. Una experiència que, sense dubte, tots els xiquets i joves hauríem de poder viure.

Portaveu i president del PP de Vila-real