Somos presente

Durante muchos años los jóvenes hemos estado apartados de la política con la excusa de representar el futuro. Relegados a un segundo plano y haciendo hincapié a la falta de experiencia sin tener en cuenta las ganas, la formación y la ilusión que emanábamos. A lo largo de los últimos años hemos demostrado que estamos preparados, que somos capaces y que nuestros estudios, conocimientos, sensibilidades, ganas, fuerza e ilusión nos permiten trabajar y con ello mejorar la vida de todas y todos los vecinos.

Desde cada Ayuntamiento e institución en la que un joven tiene capacidad decisoria se ha demostrado que los vecinos salen ganando, sus vidas mejoran y con ello el futuro de todo el municipio. Los jóvenes somos capaces y tenemos ganas de cambiar todo aquello que lo necesita.

En 2019 asumí responsabilidades importantísimas y me convertía en la primera alcaldesa de Oropesa del Mar, la primera mujer en serlo y la más joven de la provincia de Castellón. Jamás he trabajado tanto por transformar y devolverle la dignidad a las personas de nuestro municipio, por devolverlas al centro de las políticas municipales. El municipalismo ha marcado mi forma de ser, he aprendido muchas cosas que me sirven para afrontar los retos que diariamente se me plantean y he logrado sacar y empezar proyectos que hasta hace tres años solo eran promesas vacías.

Jóvenes preparados

El PSPV-PSOE ha confiado en los jóvenes, en toda una generación de jóvenes preparados que nos pusimos al frente de muchos ayuntamientos y otras instituciones. Siempre estaré agradecida a mi municipio por darme la oportunidad de trabajar para todas y todos vosotros a pesar de los descalificativos que recibí por el hecho de ser joven. Los jóvenes somos el futuro pero hemos demostrado con creces ser el presente.

Vicealcaldesa de Orpesa y diputada provincial