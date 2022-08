Lliçons de democràcia

La dimissió del primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, tan esperada pels nostres analistes polítics, ha donat sense proposar-s’ho una sèrie de petites lliçons per la nostra democràcia, tan necessitada de classes de repàs, que polítics espanyols en general i alguns comentaristes haurien d’apuntar-se.

La dimissió del màxim mandatari d’un Estat podria desestabilitzar la política d’una societat, però no tant en una democràcia consolidada, la més antiga d’Europa, en el món contemporani. Aquesta dimissió sembla que està relacionada amb les festes privades i mentides de Boris Johnson en els anys de pandèmia. Raons d’altura? Què més dona.

La primera lliçó rau en el fet de què en un Parlament, --Cambra dels Comuns en aquest cas-- amb majoria absoluta del seu partit –el conservador--, els propis diputats del partit governant li demanen la dimissió, i ministres del seu govern dimiteixen perquè no poden suportar les falses explicacions públiques del seu primer ministre. Això diu, independència i sobirania dels diputats envers el propi partit.

Recordem les majories absolutes de Felipe González i José Mª Aznar. En aquelles legislatures no varem oir mai que un grup de diputats dels propis partits els demanaren la dimissió per mentides, errades polítiques o assumptes més o menys personals, que hi va haver, com el cas dels GAL o enviar-nos a la guerra del Golf. Sembla que la fidelitat d’aquelles majories absolutes era de caràcter feudal. L’anul·lació de la voluntat individual d’aquells diputats va ser absoluta. Com si sol hi haguera una sola persona.

Donar compte sols al propi partit

Podem reflexionar sobre la sobirania individual dels diputats, la capacitat real de poder dir no (com el Diguem no de Raimon) en una votació pública tot contradient la majoria del partit. En aquest sentit, l’escut d’acer de les llistes tancades provincials, implicaven donar compte sols al propi partit, no a la ciutadania de la província. Vots nugats.

Així, en el nostre sistema actual de representació política dona igual que en Congrés de Diputats hi hagen 350 escons, que 100 o que 750, perquè voten tots a l’uníson, com una massa coral, i quan un diputat no ho fa, diuen que s’ha equivocat, no veuen possible una altra cosa.

Però encara hi ha altres lliçons de democràcia en la dimissió de Boris Johnson, perquè malgrat aquest acte polític no hi ha hagut després dissolució del Parlament o convocatòria d’eleccions anticipades, sinó que manera inusual en les nostres contrades, el partit de Johnson, --el conservador o tory-- ha obert un debat intern per escollir nou lideratge que siga cap de govern. Hi han hagut votacions, supose que haurà hagut colzades tàctiques, aliances inesperades per obtenir la majoria. Mentrestant les cases d’apostes han obert la finestreta per veure qui l’encerta i guanyar de passada unes bones lliures. Sembla una qüestió banal, però significativa del valor real del canvi, sense que molts s’estripen les vestidures.

El país no s’ha desestabilitzat per això, segueix ferm amb el Brexit o la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon vol que es torne a fer un referèndum independentista, mentre que Gibraltar està com sempre. Amb un primer ministre provisional, sense poder prendre grans decisions i a la recerca d’un nou líder o lideresa.

La dimissió d’un primer ministre no és per tant un tema tan transcendental, és un altre accident de la política amb una democràcia consolidada que ens ensenya que els primers ministres no són imprescindibles i potser, que la política, amb la globalització capitalista, no pot canviar massa d’unes mans a unes altres. Per tant no s’ha de convertir la dimissió en un alt problema d’Estat.

Atenció, per tant, a polítics i comentaristes en general de què no s’ha d’intimidar per aquests assumptes a la ciutadania.

Amb tot això, la reina Isabel II, sense dir-ne una.

Catedràtic d’Història