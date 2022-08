En un mes, ‘cole’ nuevo

El mes de septiembre siempre es un mes de nuevos propósitos, aunque en este caso en el Ayuntamiento de Almassora no estrenaremos agenda. Estrenaremos un colegio. El viejo Embajador Beltrán dará paso 60 años después a un centro moderno gracias a una inversión que roza los cinco millones de euros y que tal día como hoy dentro de un mes abrirá una nueva etapa.

Esta misma semana fui testigo de cómo arrancaba la demolición del edificio principal y en apenas unos días no quedará nada del bloque en el que crecí, estudié, hice los primeros amigos y por el que hemos pasado tantas generaciones durante estas seis décadas. Ver caer los primeros cascotes me reafirmó en que todas las dificultades que hemos atravesado en estos años han valido la pena. Tener la responsabilidad de gobierno en este momento histórico para Almassora compensa los obstáculos del proceso administrativo y de la propia ejecución de la obra. No hubiera sido posible sin la dedicación del departamento de Urbanismo, el vecindario (y su infinita paciencia), la constructora Añil, la comunidad educativa y el plan Edificant de la Generalitat valenciana.

La penitencia de las aulas prefabricadas

Será la mejor vuelta al cole y se produce apenas dos años después de que fuera el Regina Violant el que abriera sus puertas para dejar atrás la penitencia de las aulas prefabricadas a las que nos condenó el Partido Popular. Por eso no necesitamos estrenar otra agenda. Si miramos hacia atrás, la de 2018 nos recuerda que el Partido Popular de Almassora no votó a favor de esas obras del Embajador Beltrán y hoy son una realidad.

Tampoco apoyó las del colegio Santa Quitèria y ahí están. Y están también en marcha las reformas de los barrios Corell y Pío XII, la instalación de fibra óptica, la rehabilitación del Auditori Les Boqueres, los accesos a polígonos, la reforma de la avenida Castelló, la apertura de la calle Les Alqueries... Los datos no engañan: al cierre de junio, el Ayuntamiento de Almassora había ejecutado inversiones por más de 5 millones de euros. Las reservadas en el presupuesto de todo 2013 por el Partido Popular no pasaron de 90.000 euros.

Y así, con nuestros deberes hechos y un montón de asignaturas pendientes para seguir avanzando, como la compra de terrenos en septiembre donde se alzará la pantalla acústica del Serrallo, arrancaremos un curso apasionante.

Alcaldesa de Almassora