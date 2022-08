En les eleccions de 2019 teníem clar i defeníem que, si els socialistes governàvem la diputació de Castelló, anava a suposar un canvi, convertint-la en una administració més social i municipalista. Dit i fet. Hem pogut veure gràcies a les dades de la Sindicatura de Comptes com la Diputació de Castelló lidera la inversió per habitant a la Comunitat, a molta distància de l’alacantina, l’única gestionada pel PP. S’han doblat les transferències als municipis de Castelló arribant a 261 euros per habitant enfront dels 107 d’Alacant. Una clara prova que governem per a les persones.

Les bones dades positives per a la Diputació de Castelló es deuen a la creació d’un model de gestió basat en criteris objectius, que garanteix la liquiditat en els municipis i aportar-los els recursos necessaris per a millorar els seus serveis i infraestructures. Amb aquest nou model, els alcaldes i alcaldesses dels municipis de la província poden destinar els diners en allò que realment és necessari. Discriminant anys als municipis Tot el contrari passa a Alacant, on el PP porta discriminant anys als municipis alacantins, negant les ajudes que sí rebem ací o a la província de València, liderada també pel PSPV. No sols abandonen als seus pobles sinó que també ara intenten acabar amb el Fons de Cooperació impulsat per la Generalitat dels quals 15 milions d’euros van destinats a serveis i infraestructures de la nostra província i que el PP va intentar torpedejar. Igual cal recordar-los que els ajuntaments i les diputacions som les institucions més properes al servei de la ciutadania, i els primers que podem frenar la desigualtat i la pobresa, però igual el que els interessa és ofegar econòmicament als seus veïns i veïnes. Vicesecretària del PSPV-PSOE de la província de Castelló