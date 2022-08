Tornen les festes!

Quan arribem a aquestes dates d’agost, la Platja Casablanca d’Almenara esclata de festa i celebració amb activitats per a tots els gustos dintre de les tradicionals festes d’Estiu que programem des de l’Ajuntament d’Almenara. Enguany és un any especial perquè després de les restriccions per la pandèmia recuperem la normalitat i l’afluència de veïnes, veïns i visitants.

Així hem pogut vore aquestos dies com han tornat els bous i les vaques als carrers del nucli històric de la mar de la ma del nostre ramader local Juan Faet. Hem vist com més de 600 atletes han omplit el nucli marítim en la tradicional Volta a Peu. Hem tornat a celebrar la xopà. Hem pogut vore com la banda de música omplia el Parc Municipal amb el seu concert d’Estiu i com tornava una nova edició del cicle La Mar de Cultures.

Ara bé, encara queden moltes coses per als propers dies. Tenim des de dijous passat en marxa la segona edició del Nature Fest, enguany ja sense restriccions, i que tornem a portar a la programació després de l’èxit de l’any passat. Una aposta de música, oci i gastronomia per a tots els públics a vora mar on es poden degustar els millors menjars de les populars food trucks i també gaudir dels jocs infantils i de la bona música amb tributs a Luz Casal o Bon Jovi, junt l’actuació de grups diversos i dj’s. Es podrà trobar al recinte de l’aparcament del carrer Costa del Sol, junt al Passeig Marítim.

XI Travessia Nadant a la Platja d’Almenara

Però encara hi ha més. Demà arribarà la XI Travessia Nadant a la Platja d’Almenara que enguany canvia el seu recorregut i transcorrerà per la zona nord de la nostra mar, on es poden contemplar els nous espigons i la recuperació de la nostra platja. També gaudirem aquestos dies dels actes en honor a Sant Roc, amb la missa, i de nou amb la processó pel nostre nucli marítim, que torna després de la pandèmia.

I també podrem gaudir del tradicional castell de focs artificials a la Platja Casablanca que arribarà a les 11 de la nit del 16 d’agost i que tothom esperem amb molta il·lusió. Enguany, degut a les normatives vigents de protecció del litoral ens ha tocat traslladar la ubicació i el castell es dispararà a la zona nord de la mar, junt a la Gola de la Llosa. Un gran espectacle de pólvora, llum i color de la ma de la pirotècnia Hermanos Caballer d’Almenara. I com no, tancarem la nostra programació festiva recuperant després de la pandèmia l’esperat passacarrers de fanalets de meló d’alger, el tradicional Xixo Xixero, que recorrerà el dissabte 20 d’agost els carrers de la Platja Casablanca al so de les dolçaines i tabals de la Colla Garramatxa.

Com vegeu, aquestos dies, la Platja d’Almenara s’ompli d’activitats per a tots i totes. Vos esperem!

Alcaldessa de Almenara