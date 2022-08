Sense llum, sense llums

Fa pocs dies el Govern de Vila-real es queixava que la llum està cara. Anunciava —utilitzant el web de l’Ajuntament per fer propaganda política— que la factura municipal havia passat de 700.000 a 2,5 milions d’euros en només un any.

El passat juliol, veïns que passaven uns dies a Alemanya evidenciaven que els mateixos melons valencians valen allà la meitat que ací. La conclusió a què potser els polítics professionals (de la mentida) voldrien que arribàrem és que cal tindre una immensa comprensió si l’Ajuntament no fa tot allò que necessitem, ja que «no hi ha diners». Però, com sempre, molts intuiran que per al que no hi ha diners és bàsicament per a tot allò que no s’acomode als desitjos dels que manen. I no em referisc als que votem, sinó als oligarques, els que manen de veritat.

Al gener d’enguany Compromís per Vila-real va presentar una moció perquè el Govern de l’Estat redoblara els esforços diplomàtics per impedir la guerra a Ucraïna. Quina va ser la resposta? La majoria del PSOE la va tombar. Mentrestant, el pseudosocialista Josep Borrell feia les seues malifetes malintencionades destapant plans secrets de la UE i accelerant així un desenllaç de guerra i mort. Resultat? Una excusa barata perquè la llum ens isca cada vegada més cara.

També recordaré que el PSOE vila-realenc va votar en contra de controlar la inflació als preus dels aliments. Com a partit al servei dels oligopolistes no els devia interessar fer evident que en plena inflació uns pocs han augmentat els seus beneficis, mentre la majoria perdem poder adquisitiu.

Per tant, llum i aliments cars? Sí, tot i que només per als de sempre. En definitiva, el Govern de Benlloch ja ho té bé fent com si els molestara el preu de la llum. Pur teatre.

*Regidor de Compromís per Vila-real