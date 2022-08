La força jove ben a prop

El dissabte fou el Dia Internacional de la Joventut, una fita especialment destacada enguany, ja que a Europa s’ha declarat l’Any Europeu de la Joventut. Arriba després d’adonar-nos que hi ha generacions que han encadenat crisis absolutament descoratjadores: la de 2008, l’emergència climàtica, la covid-19 i la guerra d’Ucraïna amb la crisi migratòria que ja teníem en marxa i que evidència el racisme existent.

A tot açò, podem sumar-li els missatges de màrqueting brilli brilli, la dictadura de la imatge a les xarxes socials, l’augment a 29 anys de l’edat d’emancipació, l’elevat atur juvenil i la baixa oferta de vivenda... Tot i això, el missatge social que reben els i les joves és l’exigència i la incomprensió per ser «la generació amb més oportunitats». Incoherent i injust.

Si a més eres dona, recentment reps dels mass media missatges d’autoprotecció culpable davant la submissió química que produeixen terror masclista i ens lleva llibertat expulsant-nos dels espais d’oci. Tempesta perfecta que té una de les conseqüències en l’augment dels problemes de salut mental i la taxa de suïcidi, entre la gent jove especialment.

No obstant trobem grups de joves, com Joves PV Compromís o bé les entitats que conformen el recentment creat Consell Local de la Joventut de Borriana, que no perden l’esperança. Joves que no es resignen i lluiten cada dia per il·lusionar i perseguir un futur millor.

De la seua implicació sorgeix a Borriana el nou Pla Local de Joventut que aprovarem dijous passat. Un pla que sols serà un èxit si comprenem que hem de treballar conjuntament i coordinadament per garantir un futur digne per als i les nostres joves.

A Compromís ho tenim clar i per això varem impulsar des de l’IVAJ l’Estratègia Valenciana de la joventut i Joves PV va presentar fa un any: La Vacuna Necessària: Pla d’Acció Jove contra la covid-19. També, per què com diu la nostra vicepresidenta, Aitana Mas, aquest ha de ser un any centrat en la joventut i en oferir-los acció social, cultural i política. Per això fa temps que treballem en eixa línia, impulsant la participació jove i activant polítiques juvenils amb una inversió com fins ara s’havien vist.

Gràcies a això la Comunitat Valenciana és una de les cinc autonomies on més ha crescut la contractació juvenil en aquest primer semestre de 2022. En l’àmbit local, polítiques com aplicar el pla de mobilitat urbana, el pla d’igualtat o el d’inclusió i per descomptat el Pla Local de Joventut seran clau.I per tal que això siga efectiu i puguem oferir un futur digne, necessitarem comptar amb els i les vertaderes protagonistes. Necessitarem a la força jove ben a prop.

*Regidora d’Igualtat, Inclusió i Diversitat, Transparència, Tecnologies de la Informació i Modernització de l’Administració de l’Ajuntament de Borriana