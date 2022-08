Igualtat per al món rural

Amb l’última polèmica creada per les dretes sobre la pujada de sou del nostre alcalde, tornen a demostrar el poc que els importa el món rural. L’alcalde de Vistabella ha apostat per la ruralitat i per la bona gestió del seu municipi. I per això ha pres una decisió ben valenta i ha demanat una excedència a la seua feina per a passar a dedicar-se plenament a este Ajuntament i al servei públic, tot i que guanyarà 200 euros menys al mes.

Segons el PP i Vox resulta indecent que un alcalde d’un poble tan xicotet cobre 1.700€ nets al mes, excepte si és del seu color polític, clar... I l’exemple el tenim en el poble veí, Villahermosa del Río. Per a les dretes és molt decent ser portaveu a l’oposició de l’Ajuntament de Castelló i cobrar més de 1.800€ nets al mes, amb una dedicació només del 25%, tot i que no se gestione res! La política rural es basa en la proximitat i per sort poc influeixen notícies manipulades com aquesta, perquè al cap i a la fi, els veïns i veïnes saben qui treballa pel poble amb l’objectiu de millorar la vida de la seua gent. Volem els mateixos drets a tindre serveis dignes que qualsevol ciutadà de les grans ciutats. Açò, que mai ha entés la dreta, perquè només els importen els vots, fa temps que reivindiquem des de Compromís: les ulleres rurals. De la mateixa manera que existeixen i que vam reivindicar i aconseguir les ulleres morades per a incloure la perspectiva de gènere de forma transversal en tota la legislació vigent, doncs d’igual manera reivindiquem la perspectiva rural de forma transversal i en totes les lleis, i de justícia és reconèixer que l’actual govern de la Generalitat ha presentat l’avantprojecte de Llei de Mesures contra el Despoblament, en el que entre altres coses s’incorpora aquesta mesura per a totes les polítiques del Consell. Aquesta llei és un raig d’esperança per als pobles que seguim vius i volem seguir per molt de temps. *Diputada autonòmica de Compromís