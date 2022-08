Projectes empresarials amb cor

Existeixen projectes empresarials que demostren que el seu interés no és sols tindre un benefici econòmic, sinó també un benefici social que contribuïsca a deixar un millor món del que ens vam trobar. Des de fa poques setmanes tenim la sort, l’orgull i l’honor de comptar a la Vall amb un Centre Especial d’Ocupació, que ha obert les seues portes de la mà de Sentit Comú i de Blumaq.

Per a començar la seua activitat han contractat a jornada completa a sis dones amb diversitat funcional, a les quals ben aviat s’unirà una persona més per a ampliar el servei. El seu treball és d’etiquetatge i muntatge de caixes i paquets per a les peces de maquinària que fabrica l’empresa local Blumaq, un referent industrial internacional que està compromés també amb la seua ciutat.

Amb el Centre Especial d’Ocupació Sentit Comú es dona l’oportunitat a persones amb diversitat funcional de tenir una ocupació i crear projectes de vida autònoms i plens. És una important contribució a la inserció laboral i social i posa cor al món empresarial. La previsió és que en el futur es puguen ampliar les persones contractades en obrir un nou torn de vesprades.

Des de l’Ajuntament, a través de l’Agència de Col·locació, hem facilitat el contacte dels usuaris amb l’empresa per a facilitar-los les entrevistes de treball i formació específica en tasques de logística i magatzem. Este és un dels serveis municipals més útils per a la ciutadania, ja que posen en contacte a les persones demandants d’ocupació amb les empreses que necessiten personal.

Els vallers i les valleres tenen a la seua disposició este espai en el qual són atesos individualment i de manera personalitzada per professionals. El servei d’ocupació ofereix orientació laboral i formació per a la recerca d’ocupació, a més d’un seguiment i un acompanyament durant tot el procés. Durant l’any també es realitzen nombrosos cursos i tallers molt demandats, com l’anglés aplicat, de manipulació alimentària i gestió d’al·lergògens, operacions amb carretons elevadors, etc.

D’altra banda, les empreses poden acudir per a cobrir les seues vacants de treballadors i treballadores i des de l’Agència de Col·locació es filtren els perfils adaptats a les seues necessitats. En definitiva, este servei tracta de substituir el paper que fan les empreses d’ocupació temporal (conegudes com a ETT), perquè el seu benefici no siga a costa dels drets o el salari del treballador o treballadora. Es tracta de nou, de posar cor al món empresarial.

Els governs del canvi estem demostrant que en el terreny de l’ocupació es poden fer les coses d’una altra manera. I les dades ens avalen. A la Vall, quan vam accedir al govern en 2015 hi havia més de 3.300 persones desocupades. Hui són 2.000 les persones que no tenen feina a la nostra ciutat i són 2.000 raons per les quals seguir treballant en projectes com la construcció del pont de connexió entre els polígons que ens permetrà crear sòl industrial perquè noves empreses vinguen a la Vall a instal·lar-se.a costat molt tota la tramitació burocràtica, però ja està a punt de ser una realitat.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó