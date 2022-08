Corria el año 1990 cuando el gobierno de España decidió encargar la campaña de concienciación ciudadana contra los incendios a Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán, con su inconfundible estilo, entonó un famoso lema que aún hoy perdura en la memoria colectiva: Todos contra el fuego. La campaña no solo supuso un éxito publicitario sin precedentes, sino que además puso el dedo en la llaga en el verdadero problema al que se enfrentaba ya entonces nuestro país. La desunión de fuerzas y esfuerzos para atajar un problema que tiene tantos frentes como árboles un bosque.

Escribo este articulo mientras el ruido de los hidroaviones sobrevuela Benicàssim, cargando agua de nuestras costas para llevarla a la zona del incendio que afecta a Costur y les Useres. Es un sonido que mezcla esperanza y tristeza a partes iguales, también orgullo por el trabajo de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. La columna de humo es visible desde decenas de kilómetros, descendiendo hacia el mar, e incluso algunos vecinos la confundieron con un nuevo desastre en nuestro Desert. Otro escenario que sabe lo que es ser pasto de las llamas y cuya herida abierta sigue sin cerrarse.

Un año más, un verano más, el fuego ha arrasado nuestro país de Galicia a Segovia y de la Vall d’Ebo a Castellón. Es el mapa mundi de la tragedia medioambiental que no cesa y para la que, por mucho que nos duela, las administraciones no hemos sido capaces de encontrar respuesta. Todas las administraciones, sin excusa, han fallado al ciudadano. Por falta de prevención, de medios, de trabas burocráticas, por no escuchar a los que mejor conocen el terreno y llevan meses avisando de lo que iba a pasar... pero una vez más, entre todos la quemaron y ella sola se incendió. Seguro que les suena, es la canción del verano en España, calor extremo y fuego a orillas del Mediterráneo. Del de Serrat, también.

Políticas absolutamente ineficaces

¿Debemos quedarnos de brazos cruzados hasta el año que viene o hasta que ya no quede nada por quemar? Las políticas actuales se han mostrado absolutamente ineficaces, también en materia judicial, con unas leyes laxas para los pirómanos que muy pocas veces acaban pisando la cárcel. Tener 17 leyes diferentes en materia de protección ambiental no ayuda, porque lo que está permitido en una autonomía está prohibido en la de al lado. Y viceversa. Y lo más importante, no hemos logrado crear una verdadera conciencia ciudadana del problema al que nos enfrentamos. Solamente cuando vemos en el telediario la magnitud de la tragedia, reaccionamos. Pero ya es tarde. Y, como siempre, solamente nos queda rezar para que nuestros héroes salven todo lo que se pueda.

Ha llegado la hora de ser valientes de verdad. Contemplar un Plan Nacional que aborde la lucha contra el fuego como lo que es, una prioridad de Estado. Debemos volver a la letra de Serrat y hacer un frente común contra las llamas. «Todos contra el fuego, tú lo puedes evitar. Esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar...».

Pero ese es otro cantar.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim