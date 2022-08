Uf, quina calor que fa!

Quina calor que fa! Qui s’enrecorda que hi ha una guerra a Europa? Fa tanta calor que comerciants i hostalers han protestat quan el govern ha decretat un límit a l’aire condicionat i establert un horari per apagar abans la il·luminació de les tendes. Els negocis sempre semblen al punt de la fallida davant qualsevol regulació governamental que serà considerada agressiva, autoritària il·legítima si els causa la més mínima molèstia. Estan en contra de les mesures que puguen pal·liar les conseqüències d’una guerra que, per altra banda, defensen aferrissadament. Com s’oposen, clar, a què s’apugen els sous de la gent treballadora per compensar la inflació, espentada pel conflicte bèl·lic, i que empobreix a la majoria.

Hi ha una diferència: la reducció del consum energètic és una necessitat no només davant la dependència de Rússia en gas i petroli, sinó també per frenar el canvi climàtic i garantir la sostenibilitat de la nostra societat mentre el manteniment del poder adquisitiu de la població és un tema de justícia i d’igualtat. Tracta de qui paga les successives crisis que provoca el capitalisme desbocat. Una guerra que s’haguera pogut evitar Europa està emprant una quantitat ingent de recursos per mantenir una guerra al seu territori que perjudica directament a la qualitat de vida de la seua ciutadania. Una guerra que s’haguera pogut evitar si els líders hagueren fet política en base a la real interdependència europea i atenent als interessos continentals i no als dels EUA, que estan molt lluny del conflicte i són els únics que estan traent-ne algun benefici. Europa ha de debatre i definir molt bé quins són els problemes que cal afrontar, quines les prioritats per garantir el futur i, si calen sacrificis, cal repartir acuradament els esforços. Perquè no és admissible que de qualsevol crisi els rics isquen guanyant més i sempre s’empobrisca la majoria treballadora. Que quede clar: la guerra acabarà amb una negociació i podria finalitzar demà mateix si Europa fera els deures. O no. També pot acabar quan vullguen els que es beneficien d’ella si la població es traga que el manteniment de la guerra, desapareguda de la informació i només visible en un allau de propaganda fofa, té ben poc a vore amb el que està passant ara mateix. Qui s’enrecorda de la guerra? Uf, quina calor! Diputada al Congrés per Castelló Unides Podem