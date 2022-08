Un catedrático de Universidad, amigo mío, me contaba el disgusto que tenía por una conversación en clase. Durante su impartición se le ocurrió decir castizamente que aquello de lo que estaban hablando era, en realidad, una judiada. Como un autómata respondió un alumno diciendo que él era judío y que no podía tolerar ese insulto. Mi amigo reaccionó diciéndole que no pretendía ofenderle, sino que era una expresión popular como decir aquello de trabajar como un negro, una gitanada, ser engañado como un chino y tantas otras expresiones populares de las que nuestro diccionario es rico. Y esto es solo una muestra: recurra el lector al refranero y observará la variedad con que contamos, no precisamente laudatoria.

Sin mala fe No creo que haya mala fe, pero sí, por inercia, ofendemos a los interesados. Y no hablemos ya de lo políticamente correcto. Es la expresión más socorrida actualmente, conocida como la libertad de expresión, cuyo significado está recogido en el artículo 20 de la Constitución española (Derechos y libertades). No hace mucho tiempo se produjo en nuestro país un cúmulo de protestas y malestares contra un rapero por un «enaltecimiento del terrorismo», tal como indicaba la sentencia. Sin entrar en polémicas, la cuestión abrió, una vez más, la caja de los truenos; aunque, con mayor o menor publicidad o repercusión social, es frecuente oír todavía dicterios que rompen las formas de expresión y, por ende, de convivencia. Alerta, pues, porque puede haber moros en la costa y esta expresión podría ofender. Y no olvidemos aquello que todavía puede escucharse: «Tu libertad acaba donde comienza la mía». Profesor