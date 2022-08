Incertidumbre y desquiciado

Querid@ lector/a, no sé muy bien si la palabra adecuada o justa para definir el mundo actual es la de incertidumbre o la de desquiciado. No lo sé. De verdad.

Tanto es así que a veces pienso que las dos vienen al caso. Cuando hablo de incertidumbre significo que vivimos en un mundo gobernado por la política y, en consecuencia, con unas decisiones y soluciones en las que siempre cabe la duda, aquello de que las cosas debían ser como han sido o, en contraposición, debieron ser de otra forma. Pero, si al tiempo introduzco el concepto de desquiciado, es para justificar que también vivimos en un mundo en el que desaparecen las certezas y ocurre lo improbable.

Un presidente que alentó el asalto al Capitolio

Afirmación que me obliga a señalar que el país más importante del mundo ha tenido un presidente (Trump) que alentó el asalto a la institución (Capitolio) que representa la soberanía popular o, por citar otro ejemplo, cabe recordar que la vieja y engreída Europa, la UE, está albergando lo impensable en sus fronteras, la guerra de Ucrania. No obstante, si estos detalles de calado no fueran suficientes se pueden ampliar con un par de anécdotas a la española: me refiero a que en la crisis financiera del 2007 y de la mano de Rajoy se aplicaron políticas que profundizaban en la injusticia de la desigualdad social y, ahora, con la pandemia, los representantes del pueblo no han llegado a acuerdos, la oposición no ha querido reconocer el liderazgo del gobierno ni arrimar el hombro.

La cuestión, posiblemente, es que eso que llamamos política no tiene política, no aparece como prioritario la emancipación y el bienestar del ser humanos. Además el poder está en mano de corporaciones económicas que no responden ante la sociedad y, peor aún, los ciudadanos viven un tanto desorganizados. Incluso llegamos al extremo de subestimar la fortaleza de lo que aborrecemos.

Analista político