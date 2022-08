Menos reforma a la carta

Cuando hay voluntad política se pueden cambiar las cosas. El pasado lunes entró en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Se trata de una reforma a medida para los empresarios y empleadores que tendrán la posibilidad de cubrir los puestos de trabajo que hoy en día no están cubiertos por consecuencias de la propia Ley de Extranjería. Dicha reforma se basa en aspectos que se refieren a los arraigos por razones humanitarias, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata. Además, se crea el arraigo por formación y la figura del colaborador con las autoridades. Es decir, esta reforma tiene como expectativa ayudar a evitar la economía sumergida y a cubrir las necesidades del mercado laboral, más aun teniendo en cuenta que la población en España envejece.

Pero algo no se ha hecho bien. El movimiento migratorio en España, las entidades sociales y los sindicatos más representativos vienen hace años reclamando modificaciones de artículos de la Ley y de su Reglamento que no hacen más que vulnerar derechos de las personas extranjeras, pero también pidiendo la derogación de la Ley de Extranjería.

Desde esta columna he puesto innumerables veces de manifiesto la realidad a la que se enfrentan las personas inmigrantes, cuya mejor herramienta para la inclusión en la sociedad donde han decidido realizar su proyecto migratorio es el trabajo remunerado. Pero tiene que ser un trabajo con condiciones laborales dignas.

Arraigo social

Consecuentemente la acogida de la reforma no ha sido del todo buena porque contiene aspectos que no se van a cambiar, por ejemplo, el arraigo social no se ha modificado y es una de las mayores reivindicaciones del movimiento migratorio y de los sindicatos.

¿Y qué pasa con la problemática de las citas previas para los trámites de extranjería? ¿Qué pasa con la atención en las oficinas de extranjería de las muchas ciudades de España? ¿Qué pasa con los expedientes de solicitudes de asilo sin responder a tiempo? ¿Qué pasa con las personas extranjeras que no llegan a los tres años de permanencia para hacer un arraigo laboral y quieren trabajar? A veces parece que no interesa tener trabajadores o emprendedores inmigrantes.

Tenemos un ejemplo a seguir en Portugal, donde si eres inmigrante en situación administrativa irregular y obtienes un trabajo, el gobierno autoriza a que te expidan un permiso de trabajo por el tiempo en que te van a concretar. Menos reforma a la carta y más empatía con estas personas que deben esperar tres años el bendito arraigo laboral. Es cuestión de derechos humanos.

Diputada de Unides Podem en les Corts