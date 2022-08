Massa comptes pendents

A l’alcalde de Vila-real li agrada molt parlar del futur, de com deuria ser la nostra ciutat d’ací uns anys, dels immobles que li agradaria adquirir per a que passaren a formar part del patrimoni municipal. Fer plans i compartir-los públicament és un bon exercici per a debatre i incorporar altres punts de vista. Però cada vegada és més evident que pensant en el futur i mirant al passat, s’oblida de les carències del present.

Vila-real segueix estant bruta i abandonada. Hem reconegut la millora en la jardineria, conseqüència d’un contracte nou adequat a la realitat. Esperem que passe el mateix en la neteja amb el nou contracte que acaba d’entrar en vigor, de moment ens ha deixat un greu desajust en la recollida dels residus, que amuntonats i barrejats en les altes temperatures estan fent patir a eixos veïns i veïnes que miren el rebut de la contribució i no donen crèdit.

També amb la calor es noten més els efectes de la falta de civisme d’alguns veïns. Els orins i les deposicions dels gossos son i seran un greu problema mentre qui governa no s’ho prenga seriosament. Ciutadans vam demanar una nova ordenança de convivència amb noves obligacions, està molt avançada, farà falta ficar-la en marxa amb decisió i contundència. Haurem d’educar però també vigilar i castigar si volem ficar-li remei. A més cal apostar per les proves d’ADN, com han fet altres municipis i es va demanar en uns pressupostos participatius.

Patint per a tirar endavant

Vila-real segueix patint per a tirar endavant. La despesa estructural és excessiva, no hi ha marge per a imprevistos en els costos dels serveis. En les darreres legislatures s’han incrementat espais i serveis, majoritàriament gratuïts per als usuaris però pagats entre tots amb els impostos. Davant les noves dificultats, els costos de manteniment s’han disparat, primer els energètics, desprès vindran els altres. Al final del camí ens trobarem amb noves pujades de la contribució. Han d’incorporar-se mecanismes de control i de correcció periòdics per a no acabar donant passos enrere. Vila-real no podrà avançar mentre es deixen comptes pendents.

Portaveu de Cs a Vila-real