La monarquía y los Sex Pistols

Diferenciar el grano de la paja resulta imprescindible, vecinos y allegados del Riu Sec. De lo contrario se nos podría nublar la visión de la realidad. Y estas noches tropicales y estas bien soleadas jornadas, la realidad que preocupa llega con el estruendo bélico del Este, que no cesa desde hace unos meses; llega con los incendios en media Europa que alcanzan hasta les Useres en nuestra comarca de l’Alcalatén; o con las toneladas de peces muertos sobre las aguas del Oder, esa corriente que nace en la República Checa, atraviesa el suroeste de Polonia, marca frontera entre esa católica Polonia y las luteranas Sajonias y Prusias, y desemboca en nuestro Báltico europeo, que es el mar también de San Petersburgo y del zar neoimperialista Vladímir Putin. No sabemos todavía si a los pececillos del Oder se los cargó el vertido criminal de un desaprensivo, los constantes vertidos de la industria, o el altísimo nivel de sal en sus aguas debido al bajo nivel de las mismas. La sequía no solo maltrata la Península Ibérica, sino también gran parte de nuestra Europa. Los cambios climáticos desconocen las fronteras.

Por aquí tuvimos conocimiento estos días pasados de otra realidad menos trascendente, que aparece y desaparece periódicamente en el ámbito de la política: monarquía sí o monarquía no. El tema lo suelen sacar a colación las formaciones políticas a la izquierda de la socialdemocracia, es decir, a la izquierda del PSOE, que se posicionan en contra desde un republicanismo, que imaginamos no es el de Trump, Bolsonaro u Ortega. Por estos pagos, el tema es contestado con un posicionamiento a favor por los feligreses de la parroquia de Santiago Matamoros con savia carlista –por Dios, por la patria y el rey--, y aledaños de la extrema derecha. El último rifirrafe ayer mismo fue la anécdota esa de la espada de Simón Bolívar durante un desfile en Colombia. Vecinos, que si el Jefe de Estado de las Españas democráticas se levantó o no al paso del fetiche criollo; que si conocía o no el rey Felipe que la espada es querida y venerada por los descendientes europeos de Latinoamérica, como aquí se venera el brazo incorrupto de Santa Teresa o la pluma del ángel San Gabriel. Que si república sí, que si monarquía anacrónica no. Y lo contrario. Todo de forma superficial en un estado democrático y de derecho con la forma legal de un democracia parlamentaria, cuya Constitución se aprobó mediante un Referéndum.

Y en este modelo de constitución, el Jefe del estado es una figura importante, aunque únicamente con valor representativo. Neutral en temas políticos con matiz partidista, y elemento de cohesión de todos los grupos sociales. Sandro Pertini en Italia y Richard von Weizäcker en Alemania fueron modelos en la jefatura de estado en repúblicas democráticas; Isabel II de Inglaterra y las cabezas coronadas escandinavas fijan también el prototipo de jefatura en monarquías parlamentarias y democráticas. El dilema no es monarquía o república, sino democracia o no democracia. Aunque también tropezamos con rifirrafes en nuestro entorno.

Alejarse de los cabreos cotidianos

Claudia Fromme, escritora y redactora del Süddeutsche Zeitung, prestigioso diario que se publica en Múnich, contaba hace poco con pelos y señales lo siguiente: a principios de junio de 1977, los Sex Pistols navegaban por el Támesis dando un pequeño concierto. Los músicos punk quisieron celebrar los 25 años de reinado de la inglesa Isabel II cantándole «la reina no es un ser humano, sino una idiota, su gobierno es un gobierno fascista». Al poco llegaron los agentes del orden, y algún asistente del concierto en la barca salió con los pantalones orinados. Hoy afirman los componentes de los Sex Pistols que echarían de menos a la reina, si no estuviera viva. Una reina que ha conocido 14 primeros ministros, 14 presidentes USA y 7 papas de Roma. Su éxito, dice Fromme, alejarse de los cabreos cotidianos. Tras el Brexit apareció con un sombrero y vestido azul con botones amarillos, colores que recuerdan a la bandera de la Unión Europea. La redactora y escritora Fromme no tiene un ápice de amarillismo periodístico.

Algunos antimonárquicos de los madriles que navegan en la barca de Podemos, y algunos fervorosos monárquicos de nuestra derecha, necesitan con urgencia conocer a Claudia Fromme. Y conocer también la conocida frase de la jefe de estado de Gran Bretaña ante los graves problemas que nos atenazan: «Keep calm and carry on», es decir, calma y adelante.