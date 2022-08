El PSPV, amb la Fundació Carles Salvador

Soc de les que pensa, que ser regidor o regidora del teu poble hauria de ser obligatori alguna vegada en la vida. I tant es val ser-ho a l’oposició o al govern, perquè quan l’estima a les teues arrels és sincera, el treball no mira de llocs. Entre moltes coses, ser regidora de Benassal m’ha donat l’honor de formar part com a patrona de la Fundació Carles Salvador, i a banda de conéixer al mestre, gramàtic, escriptor i figura fonamental del Valencianisme o polític de la llengua, com se l’anomena en molts llocs, poder treballar per ajudar a difondre la seua obra i el seu pensament, que està en plena vigència hui dia.

Seure allí suposa aprendre d’una manera constant, estimar i admirar més si cap a la figura del mestre de Benassal, gràcies a la passió que traslladen entre d’altres, els mestres Vicent Pitarch i Andreu Beltran, ambdós patrons de la Fundació. Allí sempre recordem a un dels grans impulsors d’aquesta, l’enyorat Pere Enric Barreda i Edo, amb qui lamente no haver coincidit a la taula de la Fundació.

Per aquest motiu, no em puc limitar a seure’m allí i deixar fer, si no he de posar-me a disposició de la mateixa i lluitar on calguen els recursos necessaris perquè la seua activitat de recuperar i difondre aquesta magnífica obra no pare.

Des del Grup Municipal Socialista ja vam col·laborar destinant les aportacions que se’ns fan als plenaris per tal de publicar l’obra inèdita Veles i gavines, i ara, hem aconseguit que per primera vegada en la història de la Fundació, la Generalitat valenciana mire cap a nosaltres.

Hem de dir que tot i que les coses no sempre surten a la primera i de la manera que u vol, la perseverança i les ganes de totes bandes fan que per mitjà de la Subdirecció del Llibre Valencià puguem tirar endavant la publicació de l’últim llibre, Carles Salvador Dramaturg, on Fàtima Agut i Clausell edita quatre peces del primer terç del segle XX, amb un estudi de l’obra des d’una perspectiva de gènere i del context de l’escena valenciana de l’època.

També vull aprofitar aquestes línies per a informar que el dia 17 d’agost celebrarem el lliurament de Premis del XIV Concurs Literari i Fotogràfic Carles Salvador, i el 23 d’agost la presentació del llibre abans nomenat.

Portaveu Socialista a l’Ajuntament de Benassal