Festes del Crist 2022. Tornem!

Ja el dia és arribat. Hui es posa en marxa una de les edicions més esperades de les nostres festes majors. Després d’un any -2020- en blanc i un 2021 encara amb restriccions, tornen les Festes del Crist en tota la seua esplendor, com els alcorins i alcorines mereixen. Com diu el lema del cartell anunciador de les celebracions, de l’artista local Daniel Padilla, enguany «tornem a sentir».

Tenim 17 dies al davant per a gaudir de més de 130 actes de tota mena, culturals, musicals, tradicionals, taurins, gastronòmics, esportius, infantils... Un programa molt complet i variat gràcies al treball de la regidora de Festes, Vanessa Periz i la col·laboració dels companys i companyes de l’Ajuntament. No és fàcil completar i coordinar la programació d’unes celebracions tan extenses com són les de l’Alcora, però amb molta dedicació i tenacitat tot és possible.

Vull donar infinites gràcies a la comissió de festes i a la taurina per la seua necessària i desinteressada labor, el seu temps i esforç fan que tots i totes puguem gaudir dels actes de la millor manera possible.

Gràcies també al Cronista Oficial de la Vila, José Manuel Puchol, que porta 18 edicions coordinant de manera altruista i impecable l’apreciat llibre de festes, i faig extensiu l’agraïment a totes les persones que enriqueixen les seues pàgines amb articles, fotografies, reportatges, etc.

Gràcies a les associacions, clubs esportius, bars, pubs, comerços, empreses, entitats... a totes les persones que hi col·laboren d’una manera o d’una altra, i com no, a les penyes, motor de les festes.

Precisament demà seran protagonistes d’una de les novetats d’enguany, el correpenyes, que donarà pas al txupinazo (també novetat) i al pregó, de la mà del Pregoner Oficial de l’Alcora, Adrià Muñoz, tot un luxe tornar a comptar amb ell en un acte tan assenyalat dins del programa.

Enguany exercirà de mantenidora de les festes una dona amb una brillant trajectòria professional, la científica alcorina, Elia Pejó, investigadora titular en la Unidad de Procesos Biotecnológicos del Instituto IMDEA Energía. Orgull d’alcorina.

Molt orgullosos estem també de la nostra Cort d’Honor, María Gasch i María Escrig, reina i dama de les Festes del Crist 2022. Els desitge, a elles i als seus acompanyants Jaume i Carlos, que passen uns dies inoblidables, que acumulen boniques vivències i les gaudisquen al màxim.

Seran protagonistes d’actes tan assenyalats com la Ronda, la Proclamació i la Imposició de Bandes, que tindrà lloc aquesta nit. Després de l’acte es durà a terme la Nit de l’Art, amb la inauguració de les sis exposicions de les festes.

L’últim diumenge d’agost tornarem a celebrar com de costum el dia gran de les nostres festes, el del Crist, amb l’ofrena, processó i serenata. Enguany serà més emotiu, si cap, després d’aquests anys d’absència a causa de les restriccions de la pandèmia.

Amb les festes arriba també la Ruta del Caragol, organitzada per Hosturialc, en la qual podreu degustar les millors racions de caragols.

Actes infantils i per a la tercera edat, competicions esportives, un destacat cartell taurí, orquestres, discomòbils... I com a concerts estel·lars, Víctor Manuel i Funambulista.

La banda de música, la rondalla, els dolçainers i tabaleters, les xarangues, els gegants i cabuts... posaran la banda sonora i portaran l’alegria als nostres carrers.

Ens esperen dies de trobades, de recuperar abraçades, de trencar amb la rutina i gaudir de la gent… Dies molt esperats i també necessaris.

Estem desitjant compartir-los, així que aguardem la visita de molts amics i amigues de la província.

Vull aprofitar per a fer una crida a la responsabilitat de tots i totes, perquè puguem gaudir d’unes festes segures, sense agressions ni discriminacions, en les quals regnen el respecte, l’harmonia i la tolerància.

Alcalde de l’Alcora