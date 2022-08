Festes de Sant Roc i Sant Bartomeu

Aquesta setmana per fi podrem gaudir a Borriol de les nostres Festes en honor a Sant Bartomeu i Sant Roc després de dos anys. No cal que vos digue que per al veïnat de la Vila de Borriol seran 10 dies plens de felicitat, fraternitat i molta festa.

Gaudirem de música, sopars de pa i porta, les entrades i eixides tan nostres, actes esportius i tradicionals, disfresses, pólvora, reunions amb els amics al voltant d’una taula... en definitiva eixes coses que ens fan ser tan feliços i que faran oblidar-nos per uns dies dels nostres maldecaps. Tot i la constant evolució, les nostres Festes són un reflex del nostre passat que perdura en el temps i que fins avui, amb les variacions que s’han anat implementant, ens fan sentir tan orgullosos de ser d’on som. Les nostres Festes són l’essència del poble, la felicitat, la simbiosi i sobretot la identitat com a segell de qualitat. Vull aprofitar per a agrair i reconéixer a la comissió i als empleats públics de l’Ajuntament de Borriol que amb el seu gran treball, afany, aplicació i esforç faran possible cada acte, perquè gràcies a elles aquests 10 dies tan intensos seran possibles. Des d’ací vull fer-vos arribar tant al veïnat com a totes les persones que vulgueu visitar-nos la invitació perquè participeu i gaudiu de la nostra hospitalitat, alegria i les ganes de fer festa que tant ens caracteritzen sense oblidar la responsabilitat i el civisme, perquè el bon comportament sempre serà en benefici de totes les persones. Endavant i sempre en positiu #SeguimFentPoble Bones Festes i Visca Borriol i la Seua Gent! Alcalde de Borriol