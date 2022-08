Pressupost 2023 en camí

Aquesta setmana hem començat a preparar els propers pressupostos. Com tots els que he aprovat com a alcaldessa, les inversions continuaran sent el motor dels comptes municipals de 2023. I ho farem, un any més, sense pujar impostos. La recuperació postpandèmia va marcar la congelació de tributs i ara és la inflació qui marca el dia a dia de les butxaques familiars.

Estem acostumats a superar dificultats i no serà ara quan parem l’activitat municipal per por a que els concursos d’adjudicació queden deserts. Tampoc ho farem per falta de recursos o de personal. Governar és fer-ho amb valentia. Sense traure els peus de terra però fent pasos cap al progrés. I és moment de continuar eixa senda que ens ha convertit en el municipi de la província del nostre tamany amb més inversions tot i tindre el tipus de gravamen de l’IBI més baix.

Si per por fóra hui no tindriem ni un metre quadrat de carril bici, la plaça de l’Església continuaria tenint voreres, per a practicar pilota valenciana hauríem de seguir desplaçant-nos als trinquets d’uns altres pobles i els terrenys on es construirà la pantalla acústica del Serrallo ni estarien valorats ni a punt de passar a ser municipals.

Ara que alguns ja comencen a desenterrar el discurs de «com venen eleccions, fan obres», és moment de recordar-los que l’edifici 167 del Grup B va caure el 19 de gener de 2019, el col·legi Regina Violant va obrir les seues portes el 7 de setembre de 2020 i el bulevar Sant Jaume va estrenar carril bici i jocs l’11 de desembre de 2021.

Si la por marcara l’agenda d’aquest equip de govern, Almassora no haguera estat el primer poble de la Comunitat Valenciana a tornar a fer tancament de bous el 9 d’octubre de 2021 ni l’antic Ambaixador Beltrán haguera començat el seu enderrocament el 9 d’agost de 2022. El Centre de Formació seguiria sent una nau obsoleta de l’Escola Taller, l’Auditori Les Boqueres estaria abandonat i a la antiga Biblioteca Municipal sense ampliar no cabria ni una agulla.

El calendari està ple de fites importants que han marcat la transformació de la nostra ciutat en els últims anys. Ni pandèmia ni guerra d’Ucraïna ni inflació ens han fet parar. I com que l’agenda està plena de reptes per als propers anys, ací estem per a salvar obstacles i aconseguir la meta.

Alcaldessa d’Almassora