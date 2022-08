El reto de la sostenibilidad

Durante la última década Benicàssim ha experimentado un notable incremento de negocios de hostelería y restauración, un sector que se encuentra en recuperación y transformación, pues cada día son más los empresarios que a su demostrada experiencia gastronómica y el valor de la calidad de sus productos, suman una cuidada estética del local, convirtiéndolos en verdaderos templos culinarios donde poder disfrutar de la experiencia del denominado «ocio gastronómico».

Esta apuesta de autónomos valientes que invierten en nuestro municipio para hacerlo crecer, generando economía local y contribuyendo al empleo estable, desde el Ayuntamiento de Benicàssim no podemos más que estar a su lado colaborando no solo en la promoción y puesta en valor de sus negocios, sino también ayudando en su transformación y adaptación a los cambios normativos. Con este objetivo de acompañamiento y anticipándonos a la entrada en vigor de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, hemos puesto en marcha Comentalízate Benicàssim, una experiencia piloto en la que, gracias a la colaboración del tejido empresarial, hemos repartido 10.000 envases sostenibles en 30 restaurantes para concienciar sobre el impacto que el desperdicio tiene a nivel económico, social y medioambiental, logrando en un mes que 610 kilos de alimentos no hayan terminado en la basura permitiendo, además, a cada empresario conocer en tiempo real el ahorro económico y ambiental logrado en cada una de sus acciones, abriendo oportunidades al integrar prácticas sostenibles que generan conciencia social.

Llevamos tiempo decididos a priorizar la responsabilidad con nuestro entorno y la sostenibilidad, por eso esta iniciativa suma a nuestra Agenda Local 2030 y a nuestro compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la UE. Quizás no podamos cambiar nuestras costumbres de la noche a la mañana, pero sí tenemos la obligación de implantar acciones y contribuir con pequeños gestos a hacer un uso responsable y sostenible de nuestro consumo. Con la colaboración de la visión empresarial e individual, estoy segura de que lo conseguiremos.

Alcaldesa de Benicàssim