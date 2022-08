Seguir con la patente

Querid@ lector/a, todo el mundo sabe y sufre que la situación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, es de auténtica desesperación. Y por si alguien no lo ve, cuando digo todo el mundo me refiero al Gobierno, a la oposición, a los de la carrera judicial y al conjunto de una sociedad que alucina al ver cómo en una democracia liberal, un partido de gobierno como el PP no permite la renovación de esas instituciones, no cumple las leyes, ni la Constitución, ni los acuerdos con el gobierno. En cualquier caso, y diga lo que diga el PP, el asunto es tan evidente que no hace falta mucho esfuerzo para explicar lo que pasa, para dar a conocer los motivos ciertos de por qué el PP mantiene ese bloqueo ilegal: porque le beneficia. Y es que, sus gentes allí, sus mayorías caducadas, han seguido nombrando jueces para cargos y salas de tribunales y, además, y peor aún, porque parece que la actual composición conservadora del Tribunal Constitucional es la que consideran idónea para afrontar los fallos de los recursos contra la ley del aborto, la de educación, la de la eutanasia, etc. En última instancia, lo que clama al cielo es que, con el PP, vuelve a aparecer el viejo y desgraciado argumento franquista. Ese que ayer no permitió construir una idea de España de todos, con una identidad democrática y colectiva que, al tiempo, cosiera el país roto y las heridas de los perdedores y los ganadores de la guerra civil. Franco optó por una noción de España compuesta por los patriotas y por los otros, los enemigos internos de la patria. Ahora estos vuelven con la canción y repiten que no pactan porque con el actual Congreso, los otros, los de ERC, Podemos, IU, Bildu, etc., con su coalición con el Gobierno podrían conseguir proponer algún juez. Es decir, quieren seguir teniendo la patente de decir quién es, o no, español con derechos.

Analista político