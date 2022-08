Sabe más el diablo por viejo que por diablo». Frase tan certera como manida, hasta acabar desgastada y perder el lustre. Es lo que ocurre con los clichés, las frases hechas; todas. A veces me pregunto qué hay de las personas de cierta edad que siguen con ansias de aprender, cómo encajan en este mundo, qué les mueve, por qué a ciertas alturas de la vida se ponen a estudiar, a investigar realidades que de jóvenes obviaron.

Recuerdo una entrevista a Hebe Uhart, la escritora argentina --una cuentista poco conocida aquí, proveniente de una tierra que dio, durante el siglo XX, algunos de los más grandes autores en formato corto, con Borges y Cortázar (pónganse en pie) a la cabeza--, en la que se le cuestionaba por qué había dejado de escribir cuentos, con la gran reputación que tenía, y se dedicaba, a su edad, pasados los setenta, a un género narrativo, el de la literatura de viajes, que jamás contempló en toda su carrera. La pequeña autora --de tamaño, que no de valía-- se quedó mirando a la entrevistadora y calló. La primera parte de su respuesta, por tanto, fue un silencio que, opino, decía mucho. Parecía, o esa impresión me causó, que la mujer pensaba qué responder, como si nunca se hubiese planteado, ni siquiera de cara a ella misma, esa pregunta, como si la decisión de cambiar de subgénero narrativo hubiese sido algo pensat i fet, sin más. Esto nos llevaría a una diatriba filosófica distinta, la de por qué hacemos lo que hacemos, pero ese me parece un canal demasiado profundo para surcarlo ahora, aquí.

La cuestión es que Hebe Uhart respondió con palabras al fin, con su llaneza habitual, que deseaba aprender cosas nuevas, explorar otros campos narrativos, simple y llanamente eso. En esos momentos contaba 79 años y, ella no lo sabía, claro, le quedaban apenas dos de vida. La que había sido la mejor cuentista viva de un país con larga tradición en esos menesteres dejó de lado su zona de confort, lo que dominaba con maestría y se metió en el fango, en las arenas movedizas de un género literario distinto. Acciones así le llevan a uno a la reflexión, ¿verdad? También provocan una admiración incontestable.

Después de pensar en este caso me he dado cuenta de que he conocido gente como esta brillante escritora. Uno de los autores con los que más a gusto trabajo en mi editorial es de una edad similar a la mujer del anterior ejemplo. Reputado empresario, antiguo profesor de universidad en una rama distinta a las letras, en lugar de centrarse en sus campos de conocimiento o, como quien dice, contemplar obras, demuestra una ilusión y unas ganas de aprender a escribir que ya quisieran autores cinco décadas más jóvenes que él. Ya me gustaría que otros, escritores de tercera esnobs y relamidos a los que no se les ha de tocar, supuestamente, ni una coma en sus textos, tuvieran la humildad y, sobre todo, las ansias de mejora que posee este hombre. Sin duda.

También quiero recordar a otro profesor ya jubilado quien, en lugar de dar de comer a las palomas, y pese a sus graves problemas de visión, se puso a estudiar rumano, la lengua de Eminescu, Caragiale, Gica Hagi y el conde Drácula. ¿Para qué? Para aprender algo nuevo, nada más. ¡Nada menos!

Quizá el diablo sepa mucho, de lo viejo que es, pero no lo sabe todo; jamás se logra abarcar la inmensidad del conocimiento, justo al contrario de lo que piensan los tontos y algunos jóvenes. Puede que los más listos, los más diablos, sean los que saben más, pero tal vez las personas que resultan más interesantes sean las que siguen con las ganas de aprender intactas. ¿Para ser más diablos?

Editor de La Pajarita Roja