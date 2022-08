Esta nit arribarà l’hora de la il·lusió per als xiquets i xiquetes d’Almenara, ja que després de dos estius d’espera tornarà a celebrar-se pels carrers de la platja Casablanca el tradicional Xixo Xixero, o siga, el passacarrer de fanalets de meló d’Alger que recorre els carrers del nucli marítim al so de la dolçaina i el tabal de la Colla Garramatxa. Esta nit recuperarem la màgia dels fanalets per la mar, el retrobament en clau familiar, i una de les tradicions històriques, no sols d’Almenara, sinó també de molts pobles del nostre voltant.

Amb el Xixo Xixero i la posterior representació de El Flautista de Hamelín al Parc Municipal donarem per tancades les Festes d’Estiu de la platja Casablanca, que enguany hem recuperat després de la pandèmia. Unes festes amb un balanç positiu en quan a la participació, unes festes de retrobament, unes festes on hem recuperat les tradicions taurines i religioses, els esdeveniments esportius sense restriccions, la xopà, les paelles de prefestes (que es celebren este migdia) i on la música i la gastronomia han triomfat en la segona edició del Nature Fest celebrat ja sense les limitacions per la covid-19. Acabades les festes és el moment de fer agraïments, començant per totes les persones que han participat en els actes i esdeveniments programats a la platja, però també a les que han fet possible la celebració de les activitats previstes, i a totes aquelles que ha col·laborat aportant el seu granet d’arena per a que pogueren celebrar-se. A tots i totes, moltíssimes gràcies. Les festes de la mar s’acaben hui, però des de la Regidoria de Festes, junt a les altres àrees de l’Ajuntament d’Almenara, no parem de treballar i ja estem ultimant tots els detalls per a les festes patronals 2022, que enguany recuperarem amb més força que mai a finals del mes de setembre amb una variada programació, amb les nostres tradicions i també novetats que esperem agraden a tots i totes, activitats que molt prompte donarem a conèixer. Finalment, i ja fora de l’apartat festiu, volguera enviar una abraçada ben forta des del poble d’Almenara a totes les persones afectades i que estan patint les conseqüències dels devastadors incendis d’aquests dies a Bejís i l’Alt Palància, a la Vall d’Ebo o a les Useres. Al mateix temps també l’abraçada i la gratitud en nom del meu poble a totes les persones que lluiten contra el foc (bombers, brigades, pilots, militars de l’UME...), així com a les que han col·laborat amb les tasques humanitàries, organitzatives i tècniques. A tots i totes, molts ànims! Alcaldessa d’Almenara