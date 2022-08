Les últimes setmanes hem escoltat passar per Vila-real un seguit d’avions d’esperança cap a Begís. Els bombers estan fent una feina encomiable per paralitzar l’expansió del foc. La mare natura està patint a ca nostra. Entre els incendis de la Vall d’Ebo, les Useres, i Begís el foc ha arrasat més de vint-i-una mil hectàrees.a estat tan gran la tragèdia que s’ha encetat un debat al voltant del canvi climàtic, el manteniment de les serres i la gestió forestal.

És ben cert que el 2022 ha estat un any plujós.em tingut jornades on en poc de temps ha plogut molta quantitat, fent proliferar vegetació herbàcia que ha acabat assecant-se i convertint-se a l’estiu en un polvorí.

I açò no és nou. Any rere any els nostres boscos es cremen. Es parla de manca de neteja, però són molts els experts que assenyalen un problema estructural, com no, de la nostra forma de vida actual. Abans, fa tan sols vint anys, la serra estava molt més treballada. La presència de l’agricultura i la ramaderia disminueixen considerablement el risc d’incendi i l’expansió quan es produeix.

Actualment, moltes de les zones cremades són bancals abandonats i diumenge a Vila-real en vam tindre un exemple. A la partida Carinyena, on s’ubica l’Alqueria dels Frares i Sant Josep, a muntó de terreny que fa uns anys era horta i ara és tot brosses seques va ser arrasat pel foc.

Entre les dues s’apreciava la diferència, l’Alqueria del Frares sense cap mena d’activitat ha estat molt més perjudicada que la de Sant Josep que sí s’utilitza. Demostra per tant que aquest debat s’ha de posar damunt la taula. Els incendis han d’evitar-se també amb polítiques de foment del cultiu i activitats agràries, amb ajudes, amb subvencions. Cal buscar la sostenibilitat i la dignitat per al camp.

Portaveu de Compromís per Vila-real