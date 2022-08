Almassora guanya amb Compromís

La major inversió de la història a Almassora són els 32,4 milions d’euros que ja ha destinat la Conselleria d’Educació a través del pla Edificant, una xifra que converteix el nostre poble, juntament amb Castelló, en el que ha rebut més inversió en infraestructures educatives en les comarques del nord. Però no només rebem diners de la Generalitat per a Educació. Gràcies a les gestions realitzades pel nostre Grup Municipal la passada legislatura, la inversió de 300.000 euros feta per la Generalitat (el 50% del cost de les obres) i el gran treball dels tècnics municipals, s’ha donat ús a un edifici que no s’utilitzava i la Policia Local disposarà de forma imminent d’unes dependències millors i més grans que les actuals, amb una sala per a l’atenció a les víctimes de la violència masclista i a menors amb pares separats.

La nova comissaria és un exemple clar de l’aposta de Compromís per donar un ús públic a infraestructures paralitzades. Ho vam fer també amb l’edifici en el qual el PP havia gastat vora 2,5 milions d’euros per deixar-lo abandonat. Gràcies a les gestions i el treball de Compromís, ara és un centre d’investigació per a la indústria ceràmica, tan important en les nostres comarques.

Però Almassora requereix encara moltes millores en matèria de seguretat. El treball de Compromís la passada legislatura va permetre convertir una part del mur de vora mar en unidireccional i que els veïns i les veïnes hi puguen passejar de forma segura.

Per desgràcia, en els tres anys següents, res han fet ni PSOE ni Ciudadanos per completar l’actuació, com tampoc per ampliar les voreres del camí del Benafeli ni molts altres projectes que cap dels dos partits amb responsabilitat i pressupost té previst executar.

Aquesta deixadesa contrasta amb el que fan els governs amb Compromís, governs que donen fruits. Els projectes executats i els que estan en marxa o ho estaran de forma immediata representen grans millores per als veïns i les veïnes d’Almassora. Però cal seguir treballant per una Almassora més segura. I ho farem perquè PSOE i Ciudadanos complisquen les promeses fetes i duguen a terme totes les actuacions pendents per millorar la vida dels almassorins i les almassorines. No deixar ningú arrere ni cap projecte important són i seran els objectius de Compromís.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora