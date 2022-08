Zancadilla tras zancadilla

Todo el mundo conoce nuestra estimada y hermosa Marjaleria, tanto los que vivimos en ella, como los vecinos del resto de la ciudad. Es una zona emblemática de nuestro municipio, pulmón verde de Castellón en donde la gente disfruta paseando en familia tanto a pie como en bicicleta.

Disfrutamos de un entramado kilométrico de calles y caminos en donde se entremezclan de manera simbiótica naturaleza con viviendas. Este barrio de Castellón se encuentra en pleno crecimiento poblacional, en donde año atrás año vivimos más familias en las casas que en muchos de los casos heredamos de abuelos y padres, casas que construyeron con su esfuerzo y dinero.

La Marjaleria es una de esas zonas amables que el trato que recibe por parte de los dirigentes municipales es difícil de entender. Con ello quiero decir que en una zona tan privilegiada como la nuestra, en donde esos paseos familiares idílicos se han convertido en una pista americana, o en una competición de a ver quién es capaz de salir a pasear sin torcerse un tobillo, o quién tiene la poca fortuna de reventar la rueda de su coche en uno de los muchos baches y socavones que salpican nuestros caminos, cuál topos en un traje de sevillana.

Esos bonitos paseos se ven también interrumpidos por los numerosos vertederos de basura que plagan nuestras calles y caminos, claro está que ningún político es responsable de que personajes incívicos ensucien nuestro entorno, pero sí son los responsables para poner bastante más control policial y una mayor limpieza de los puntos de vertidos hasta su erradicación.

En la Marjaleria estamos sufriendo la inacción de los políticos que nos gobiernan, se nos prometieron soluciones a nuestros problemas, y soluciones ninguna, en vez de soluciones en estos últimos años estamos viviendo un continuo deterioro en todos los sentidos. No se ha solucionado el problema de nuestras casas, ni los problemas urbanísticos, estamos sin soluciones con el alcantarillado, con el mantenimiento de caminos, con la limpieza de los caminos, sin soluciones de seguridad ciudadana. A fecha de hoy aún hay personas que no tienen en su casa agua potable ni electricidad, eso es tercermundista. En definitiva, estamos en pleno siglo XXI sin poner en valor nuestras casas, ni dignificar a las miles de personas que vivimos en ellas.

Es cierto que se reformó el camino La Plana hace pocos años, y aunque es fácilmente mejorable desde incluso antes que terminasen las obras, no cabe duda que está mejor que estaba. Se trata de un camino que une la ciudad con la playa, y que muchos de los marjaleros usamos a diario para ir al centro. Resulta que ahora con la tan querida por la alcaldesa obra de la avenida Lidón, en donde peatonaliza en su totalidad la avenida, ya no podemos entrar en la ciudad por el camino La Plana que tanto dinero nos costó reformar tal y como fácilmente lo hacíamos, ahora si lo hacemos tenemos que dar una vuelta importante para llegar al mismo sitio, una vez más no se ha tenido sensibilidad hacia los marjaleros y nos han vuelto a poner el mazo encima.

Ya dicen que a perro flaco todo son pulgas, ¿pero es necesario que todas las pulgas nos las tiren encima a los mismos? Somos gente honrada y trabajadora, como el resto de vecinos de Castellón, somos como el resto de vecinos de todos los barrios de Castellón, gente con muchas necesidades de mejora, pero en vez de ayudar cada vez nos ponen más trabas, más dificultades, y más zancadillas para poder vivir con nuestras familias dignamente en nuestras casas.

Presidente AAVV Plana Entrilles