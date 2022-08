Una aposta ferma per l’art de Castelló

Estem en plena època estival i això també ens recorda la importància de conservar, difondre i ampliar el nostre patrimoni artístic i cultural. De fet, en la majoria d’ocasions, quan fem turisme tractem de gaudir dels costums, la cultura i l’art de l’indret que visitem. Per això és essencial i necessari que el nostre Ajuntament conserve i difonga el patrimoni cultural castellonenc i, per descomptat, cree un fons d’obres d’art digne per fer palès de l’enorme talent artístic que hi ha a Castelló, dels seus artistes, i de les seues magnífiques creacions.

Per eixe motiu, des de la Regidoria de Cultura hem convocat una crida a artistes per adquirir obra d’art contemporània i ho fem per tercera vegada amb l’objectiu de crear un bon fons local d’art contemporani. Una nova convocatòria que vol apostar, de manera ferma, per impulsar a les i els artistes de Castelló, en totes les seues disciplines i, a més, crear i consolidar un bon fons artístic per a la nostra estimada ciutat.

I serà hui mateix quan les i els membres de la comissió d’expertes i experts es reuneixen per ficar en comú criteris tècnics objectius per començar les deliberacions respecte de les 83 obres presentades. Una comissió renovada amb la incorporació de Núria Enguita, directora de l’IVAM, i Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina Sofia; un autèntic luxe i un honor, per a la nostra ciutat, poder comptar amb el seu talent i la seua exquisitessa a l’hora de valorar i aconsellar, a la nostra ciutat, quines obres adquirir per ampliar la col·lecció municipal. Una mesura necessària, feta amb criteri tècnic especialista i de manera transparent, que hem engegat este govern municipal després de ficar ordre a un desgavell heretat dels governs de la dreta. Un governs, els de la dreta, que van perdre obres propietat de la ciutat i no van deixar ni un catàleg d’obres municipal actualitzat.

La Regidoria de Cultura, no sols ha catalogat i conservat les obres propietat de la ciutat, també ha apostat pels nostres artistes i per la creació d’un fons artístic contemporani digne per a mostrar el seu magnífic talent. El compromís amb la cultura és ferm.

Regidora de Compromís a Castelló