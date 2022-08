Seguro que los más mayores recuerdan el nombre de la mítica serie Hombre rico, Hombre pobre, una de las primeras producciones de la pequeña pantalla A.N. (Antes de Netflix). Corría el año 1976 cuando el malvado Falconetti se convirtió en el primer gran villano televisivo, mucho antes que los pozos de petróleo de J.R. o los viñedos de Angela Channing entrasen en nuestras vidas. Curiosamente, dos series en las que la riqueza provenía de la naturaleza.

Llevamos semanas dramáticas en las que el medio rural y nuestros montes han abierto los informativos de medio mundo. Para mal, para muy mal. Hoy mismo lo volvemos a ser por la visita de un presidente del gobierno al que muchos llaman también Falconetti, no por ser un villano de culebrón sino por su propensión a sacar a pasear el avión presidencial, el Falcon. Un transporte que poco o nada contribuye a la contaminación atmosférica o el cambio climático, al contrario de lo que sucede al ponerse una corbata. Especialmente en verano.

Bromas y ocurrencias presidenciales aparte, yo agradezco siempre la presencia de Pedro Sánchez en nuestra provincia. También cuando vino al FIB, aunque hubiese preferido que no hubiese recurrido para ello a su popular halcón. Agradezco que se vaya a declarar como zona catastrófica el área del incendio y que se coordinen ayudas para ello. No es algo baladí, por ejemplo Benicàssim no tuvo tanta suerte cuando las lluvias torrenciales de hace ahora un año.

De verdad, me alegro, pero una vez más Pedro Sánchez llega a apagar el fuego tarde y mal. No lo digo yo, lo dicen los 50 incendios en lo que llevamos de verano y las 200.000 hectáreas que ya han sido arrasadas. El 30% de todo el bosque quemado en Europa... es en suelo español.

Bienvenida la visita y los anuncios en plan Mr. Marshall, pero eso solamente abre los informativos y cierra los pueblos. Hace falta sacar conclusiones de esta hecatombe forestal y actuar en consecuencia. No siempre vendar cuando la herida ya nos desangra. Hay que cambiar leyes, implementar otras y volver a hacer nuestro aquel lema de «Todos contra el fuego». El cambio climático solamente explica una parte de la catástrofe, ni mucho menos toda. Hay que repensar qué estamos haciendo, revisar protocolos y ver en qué fallamos. Qué cadena de fallos permitieron, por ejemplo, que un tren con 60 pasajeros atravesase un incendio. Porque estamos fallando, y solamente la suerte evitó que murieran todos quemados.

Es la hora de los valientes. De escuchar a los que llevan décadas pegados a la tierra y a los héroes que nos han vuelto a salvar. Mis respetos al Consorcio Provincial de Bomberos, esos sí merecen serie, documental y película. Otros, mejor que sigan protagonizando culebrones.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim