Feijóo ante el 28-M

Es conocido que Alberto Núñez Feijóo fue votante del PSOE y admirador de Felipe González, él mismo lo ha confesado. Durante años Feijóo trabajó para el PP, primero con Manuel Fraga y después con José María Aznar, sin estar afiliado al partido. La suya fue una evolución política desde el convencimiento maduro, que resultó posible gracias a la visión de luces largas de Fraga, en la reconstrucción del centro derecha. Una operación compleja que contó con la inestimable aportación de Romay Beccaría, el sabio pragmático que en 1991 fichó al hoy presidente de los populares como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura de la Xunta de Galicia. Cinco años después, con Aznar en La Moncloa y Romay Beccaría al frente del Ministerio de Sanidad, Feijóo es nombrado máximo responsable del Insalud. Según cuenta el ex ministro al colega Graciano Palomo, aquella resultó una prueba crucial en la que quedó demostrada la capacidad de gestión «de un auténtico ministerio en sí mismo y en donde demuestra sus dotes de gestor, su capacidad de interlocución con los sindicatos, su sentido práctico de llevar una empresa en orden… Luego volverá a demostrarlo en la dirección de Correos», destaca Romay Beccaría, que a sus 88 años sigue siendo una de las personas más influyentes en el entorno del candidato conservador a la presidencia del Gobierno.

Lees a Romay Beccaría, repasas las hemerotecas rastreando declaraciones de Fraga y llegas a la conclusión de que los mimbres del origen del PP tienen la clara voluntad de hacer verdad aquello de que el partido no es de nadie, es de todos. Fin realmente difícil teniendo en cuenta los diversos perfiles que las organizaciones políticas suelen alumbrar en sus ámbitos territoriales, con el peligro de ver florecer --(como ya ocurrió)-- líderes iluminados y/o apegados a comportamientos añejos, en ocasiones próximos al caciquismo. Sin esa máxima inteligente del fundador del PP, Feijóo tal vez habría cogido otro camino. La amplitud de miras en el logro de los mejores, optando por la razón frente al sectarismo, hizo posible el milagro de centrar a la derecha que venía de flirtear con Franco. Fraga fue ministro del dictador y mucha punta se ha sacado de una de sus frases que, no obstante, hay que contextualizar: «La calle es mía». Empero, la denominada Ley Fraga resultó un alivio respecto a la censura franquista y desde el Movimiento Nacional propició el aperturismo que desembocaría en la fructífera Transición. Ahora, más que nunca, resulta aleccionador recordar, otra vez, que en octubre de 1977, Manuel Fraga presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI de Madrid. Ese es el Fraga que ahora mismo sirve de ejemplo a Feijóo, el líder sobre el que el sabio Beccaría advierte: «Es un tipo de mucho aguante, encaja todo lo que le viene encima».

Tras el abrasador verano que vivimos, llega la hora de la verdad de Feijóo. A la vuelta de la esquina hay elecciones municipales y autonómicas. El líder del PP se la juega y hace bien en repetir a los suyos que no bajen la guardia. Aunque el viento sopla a favor, en la inminente cita a las urnas el llamado Efecto Feijóo sería un error considerarlo factor determinante. En cada Comunidad, en cada municipio, la tarea es ingente en el objetivo de transmitir una sólida imagen de renovación, ausente de pesados lastres del pasado. Lastres que abocaron a la formación conservadora a una travesía del desierto que, de no ser por la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez en sus pactos con el mismísimo diablo, se antojaba mucho más larga. Pronto veremos en qué se traduce lo que de Feijóo dice Romay Beccaría: «Quiere resultados, no bellos discursos». Con viento de cola también hay que saber pilotar.

Periodista y escritor