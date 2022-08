En las últimas semanas nuestros bosques han sido pasto de devastadores incendios. En el Alto Palancia y en les Useres hemos vivido un drama social y medioambiental. Hay que cuidar nuestros montes, y el cuidado se hace en invierno, pero ha de hacerse. En los últimos años no pocos alcaldes o servidores públicos hemos alzado la voz en contra de la política de ecologistas de salón del Consell de Ximo Puig. No se han saneado nuestros bosques de árboles caídos por los temporales de los últimos años, como en Torás, ni se ha trabajado lo suficiente a fin de prevenir los terribles incendios que ahora han arrasado miles de hectáreas.

Sánchez le echa la culpa a la «emergencia climática», olvidando que al cambio climático se le puede hacer frente, pero no se ha hecho absolutamente nada. En estos últimos 7 años no ha habido gestión forestal en la Comunitat Valenciana, y de aquellos polvos, estos lodos. El último Consell del Partido Popular dejamos más de 100 millones de euros de fondos europeos para trabajos en nuestros montes, con actuaciones consensuadas con la Plataforma Forestal Valencia. El Consell de Puig tardó años en iniciar las pocas acciones que han llevado a término, y siempre con limitaciones y prohibiciones. Ahora todo son promesas, que lamentablemente llegan por no actuar en su debido momento. Duele ver nuestros bosques quemados. Duele ver nuestro territorio hecho cenizas. Duele ver a los alcaldes y a los vecinos afectados con lágrimas y desolados. El Partido Popular estamos con ellos, y por eso Carlos Mazón y Marta Barrachina ya están planteando propuestas. Lo urgente es que lleguen las ayudas para paliar los daños, y recuperar el patrimonio forestal. Seguiremos a vuestro lado.

Senadora del PP y portavoz del PP en Castellón