Acoso político lo llaman

En el último pleno de julio, aquí un servidor afeó al equipo de gobierno la transparencia que predican, porque no se corresponde ni de lejos con la que ejercen el día a día, o quizá sí, por aquello de ser tan transparente que ni la vemos, ni la palpamos, ni nos llega. Pero claro, es que no la vemos porque no responden a las preguntas de las comisiones ni de los plenos. Cuando lo hacen, dicen que nuestras preguntas no son del todo ciertas. La forma más suave de justificar respuestas ambiguas que en el mejor de los casos llegan tarde y mal y que demuestra que hay algo de verdad en la pregunta a la que no contestan con claridad.

Lo que todo el mundo entiende por fiscalizar y vigilar a los gobiernos, para el buen ejercicio de su gestión, para Mónica Barabás, la concejal de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de Castelló, es acoso político. Es decir, se siente acosada políticamente porque no cumple con su trabajo de responder a la oposición. Más de 20 preguntas formuladas por Ciudadanos a la espera de respuesta sobre la Banda y otros temas.

El equipo de Gobierno se harta de acusarnos a la oposición de no trabajar, de no proponer iniciativas, de no aprobar proyectos para Castellón… Sin embargo, saben muy bien de lo que hablan porque es lo que hacen ellos y no solo no aceptan las críticas por no hacer su trabajo sino que nos llaman acosadores y reclaman nuestro perdón. ¿Perdón por reclamar que trabajen y recordarles que lo hagan como se suponía que venían a hacerlo? En política no vale todo, y quien no asume responsabilidades debe pedir perdón. ¿Ha pedido perdón el Fadrell a los mayores de Castellón por rechazar el Menjar i Major a Casa; por los 7 años de retraso con la residencia y con el PGOU; por cargarse el món de la festa; por convertir a la capital de la Plana en una ciudad insegura; por llevar a la quiebra al Patronato Municipal de Deportes; por imponer la ciudad que los castellonenses no quieren…?

Por más que repitan una mentira, no se convierte en verdad: en Ciudadanos, no acosamos, preguntamos y fiscalizamos, y no pediremos perdón por hacer nuestro trabajo. Que se disculpe quien no lo hace.

*Portavoz de Cs Ayuntamiento de Castellón