L’Hidra i la llibertat

Indubtablement, el Partit Popular s’ha convertit en el partit de l’Hidra, és a dir, massa caps i cap dominant: o sí?, perquè no hi ha cap dubte que qui administra i controla la direcció del Partit Popular són els impulsos d’una presidenta autonòmica amb anhels presidencials: aconseguir la presidència del Partit Popular anul·lant primer a Pablo Casado i ara a Alberto Núñez Feijóo, temps al temps.

El curs que porta el Partit Popular en aquests moments, com vaixell encallat en l’arena, no té ni llums, ni pla, ni projecte, ni direcció, perquè mentre eixe vaixell encallat no trobe un o una líder que domine tots els caps de l’Hidra, continuaran caient presidents fins que acabe guanyant la batalla popular la famosa regenta madrilenya dels entrepans de calamars, els avions fantasmes i els hospitals sense parets.

Sabem quines són les polítiques de la dreta: crear xiringuitos ad hoc, privatitzar serveis, escurçar la sanitat pública, tancar centres de salut, acomiadar professionals sanitaris, acomiadar professors, sacrificar l’educació pública i concertada per la privada, subvencionar als que més tenen, i per descomptat concedir-li els capritxos feixistes a l’extrema dreta retallant llibertats ja aconseguides: la llibertat d’Ayuso?, una altra de les seues mentides.

La llibertat no consisteix a prendre’s una canya o encendre un aparador, la llibertat significa tindre el teu centre de salut obert, crear ocupació, eliminar el copagament farmacèutic, recuperar la cotització als cuidadors no professionals, contractar més de 4.000 professors, tindre els llibres gratuïts, contractar més de 6.000 professionals sanitaris, donar ajudes als autònoms i als sectors productius, pagar i ampliar les ajudes al lloguer, augmentar les beques universitàries i baixar les matrícules, augmentar les ofertes en cicles formatius, tindre cura del medi ambient, posar caixers automàtics en pobles sense sucursals bancàries, obtenir inversions milionàries que crearan milers de llocs de treball, poder penjar amb orgull una bandera multicolor, entre altres i en definitiva invertir en les persones i en el territori.

Aquesta llibertat està a la Comunitat Valenciana amb un Consell progressista en la Generalitat valenciana, el Botànic, i amb el president Ximo Puig.

I Mazón? De turné.

*Diputada autonòmica i portaveu adjunta del PSPV en les Corts