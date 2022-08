Una EOI per a la nova Vila-real del segle XXI

Vila-real no pot esperar més temps per a comptar amb un edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes, una seu moderna, amb totes les prestacions i serveis que requereix un recurs educatiu que dona cobertura a tota la comarca i que en l’era de la internacionalització i la globalització és fonamental per a millorar les nostres competències lingüístiques. Fa ja quatre anys que l’EOI va deixar de ser un aulari local per a convertir-se en una secció comarcal gràcies a l’aposta del Govern presidit per Ximo Puig per crear una xarxa d’ensenyament d’idiomes en tota la Comunitat Valenciana.

Aquest va ser sens dubte un pas important després de 16 anys de govern del PP que únicament van suposar ruïna per a Vila-real: l’única aportació del PP per a fer realitat l’EOI va ser l’expropiació d’un terreny per valor de 100.000 euros, una quantitat 12 vegades inferior als 1,2 milions d’euros, més interessos, que vam haver de pagar finalment després de la valoració del solar per part de la justícia. Un altre exemple més de l’urbanisme de monopoly i empastres.

Una herència que desgraciadament ens continua llastrant i que ens condiciona en la gestió de les arques municipals, però que contrarestem amb treball diari i idees perquè Vila-real no pare. Per això, hui podem dir que l’Ajuntament de Vila-real disposa d’un solar més idoni per a l’EOI --que ara comparteix edifici amb l’IES Tàrrega-- i que compleix amb tots els requisits perquè la Conselleria d’Educació puga construir un centre propi per a aquest recurs educatiu, que recordem és un servei comarcal que no sols compta amb alumnes de Vila-real, sinó de Borriana, la Vall d’Uixó, Nules...

Es tracta del terreny situat entre el Palau de Justícia i l’hotel Palace, un solar de 750 m2, en el qual es poden edificar fins a 5.250 m2 en set plantes i soterrani; una parcel·la que vam adquirir per a compensar l’espai d’aparcament que ocuparà la futura comissaria de la Policia Nacional però que, vista la disponibilitat de places d’estacionament en la zona, ara podem posar a disposició de la Generalitat per a no perdre ni un minut més i que l’EOI puga ser realitat com més prompte millor. És més, oferim a la Conselleria d’Educació la possibilitat d’unir dos serveis educatius i així situar també en aquest terreny l’Escola Permanent d’Adults (EPA), que fins ara estava situada en l’edifici del carrer Solades que prompte es convertirà en un nou centre de salut. Tot això facilitaria la possibilitat d’ampliar horaris i oferta d’idiomes, en el cas de l’EOI, i alliberaria espai en l’IES Tàrrega per a altres necessitats del propi centre o de la Conselleria.

Ha sigut necessari molta faena per part dels serveis urbanístics de l’Ajuntament per a solucionar els esculls tècnics, també heretats de l’etapa del PP, i poder regularitzar la situació d’aquesta parcel·la, que ara ja és compatible amb un ús educatiu, entre altres, de manera que la Generalitat té a la seua disposició un espai en condicions per a l’EOI i l’EPA. Amb bones comunicacions per a facilitar l’accés als estudiants de la comarca i en una zona comercial i de serveis. Són ja molts anys de reivindicacions tant des d’aquest equip de govern com des de la comunitat educativa, a la qual agraïsc la comprensió i l’esforç per oferir un ensenyament d’idiomes de qualitat en un emplaçament que no és el que ens agradaria per a la EOI de la nova Vila-real del segle XXI, amb vocació internacional i d’oportunitats. Seguirem treballant per a aconseguir-ho i estem convençuts que la Generalitat valenciana escoltarà la nostra veu.

*Alcalde de Vila-real