Guerra cultural

Me refiero a la que se produce dentro de las democracias liberales entre los dos bloques que suelen existir, izquierda y derecha, para imponer el discurso social. Imponerse en que está bien y que está mal, que es lo políticamente correcto, lo admisible y deseable socialmente, el sentido común mayoritario, etc. Se da en los círculos políticos y sobre todo en los mediáticos y al fin en los sociales. Está claro que hoy la izquierda gana por goleada. La derecha estúpidamente no lo considera importante, se centra en la economía. Cíclicamente en los últimos 40 años tiene que arreglar la ruina económica que ha causado la izquierda. Se equivoca y además hace dejación absoluta de la cuestión, parece que estén acomplejados.

Así entregó todas las televisiones a la izquierda y nos bombardean con noticias sesgadas cuando no manipuladas.ay que dar la batalla de las ideas y fomentar que cada cual pueda pensar y decidir por sí mismo.ace falta pedagogía y educación.oy se vende la falacia de que la izquierda es mas demócrata que la derecha. Se creen su superioridad moral y se instaura una doble vara de medir, las mismas imputaciones en unos son imperdonables y en otros no pasa nada. Hay que poner en cuestión todo lo que te cuentan, en especial en el campo de las ideas, donde sin duda la mejor es la tuya. Piensa lo que quieras, no te dejes mediatizar. Yo estoy con el liberalismo económico y la libertad individual que lleva al progreso. La demagogia populista quiere desmantelar el orden establecido y las libertades individuales, de ahí al autoritarismo hay un pequeño paso. *Notario y doctor en Derecho