Nosaltres i l’Acord de Fadrell

Arranca el curs polític electoral amb les urnes municipals i autonòmiques ja al girar la cantonada. Me deia un amic, analista privilegiat de la ciutat, que encara no ens havíem adonat del canvi polític de 2015 i ja el cicle es preparava per tornar a canviar. És un comentari sarcàstic, però conté certa dosi de realitat. El context és advers per a la majoria del bloc progresista per la tendència econòmica i també per la nova onada de decepció política respecte al moment de repolitització de 2011 a 2015. En eixe escenari, el paper de l’espai d’Unides Podem tindrà un rol decisiu en la pròxima majoria a la ciutat. La majoria de 14 a favor de l’Acord de Fadrell té una enorme amenaça en el risc de que la nostra papereta no obtinga representació el pròxim 28 de maig respecte a l’actual aritmètica, de 10 actes del Partit Socialista i 3 de Compromís, que tampoc els nostres socis tenen fàcil fer créixer. Dos són les tasques que ens tenen que ocupar durant estos mesos per reeditar una tercera majoria d’esquerres que consolidaria el projecte de ciutat de forma irreversible.

La primera tasca fonamental és precissament acabar de desenvolupar eixe model de ciutat per al futur que ens permeta presentar-nos com eixa peça irremplaçable perquè Castelló accepte i redistribuisca amb justícia els esforços de les ciutats per al segle XXI. En eixe objectiu, la materialització d’una proposta urbana verda, que no és sols una resposta a alguns assumptes ambientals, sinó que converteix la brúixola ecològica en la pedra de tota política local, ens hauria de convertir en la candidatura municipalista ecologista de 2023, un espai que ja en els sondejos mostren com a creixent. La segona missió, encara més urgent pel sobreesforç militant que suposa, és oferir una candidatura municipalista. I això no significa desvinculada dels partits polítics, sinó convertir l’estructura dels partits en un mecanisme porós que aporte al veïnat acompanyament per resoldre els seus problemes més immediats, amb un sort de repolitització i de desxiframent ciutadà del procediment administratiu per encaixar el model de ciutat de futur amb la micropolítica present. Eixes dos tasques, òbvies però postergades, seran claus perquè eixes centenars de persones que tornen a sentir que la política no va amb ells tornen a implicar-se per reeditar l’Acord de Fadrell. Anem a per elles. Portaveu de Podem EUPV a Castelló