Benicarló es Ciudadana

Nunca me cansaré de dar las gracias a las 1.408 personas que depositaron la papeleta naranja en las últimas elecciones municipales de Benicarló. Un resultado que muchos no esperaban y que permitió tener, junto a Benicàssim, la mayor representación de concejales en la provincia de Castellón. Un verdadero éxito y una enorme responsabilidad para Juan José Cornelles, José María Compte y un servidor. Y algo mucho más importante, demostrar que esta tierra emprendedora es Ciudadana y valora como pocas la política útil y sin estridencias.

Durante estos poco más de siete años nos hemos dejado la piel por plantear una oposición constructiva, leal, aportando ideas para mejorar nuestra ciudad y denunciando aquellas prácticas municipales que no lo hacían. Siempre hemos tenido claro que Benicarló somos todos y lo hacemos grande entre todos; no sobra nadie, todos somos necesarios. Ahora más que nunca, en un contexto de grave crisis energética y económica, con el IPC desbocado y a las puertas de un invierno que se presenta muy complicado para millones de hogares.

Las elecciones municipales ya están en el horizonte y, con ellas, toda clase de rumores, bulos, quinielas, predicciones sobre el futuro de Ciudadanos y otros partidos. Muchos de nuestros votantes, afiliados y simpatizantes nos preguntan por ese futuro y las decisiones que tomaremos o no en los próximos meses. Es lógico y sano, porque el día que dejen de preguntar... será porque les ha dejado de importar. Y os puedo asegurar que Ciudadanos en Benicarló le importa a mucha gente. A todos ellos quiero dirigirme hoy para mandarles un mensaje de confianza y tranquilidad, seguimos trabajando con la misma ilusión del primer día por Benicarló. No ha cambiado nada, mal que les pese a algunos, que son los mismos que hacen circular esos bulos. Nuestro pasado, presente y futuro sigue siendo el mismo: Benicarló. Y el que lo quiera entender, que lo entienda.

Yo creo que no me equivoco al deciros que, los que están pendientes de su futuro político, no pueden estar a la vez trabajando en su presente. Y si su presente es la gestión municipal, mal vamos. Estaremos hasta el último día, cuando cesen las corporaciones municipales, defendiendo lo que votaron esos 1.408 vecinos. Lo que pase en el futuro; futuro será, y los que jueguen a ser Nostradamus de pacotilla, tal vez se equivoquen. Nuestra conciencia nos permite dormir plácidamente cada noche. Me despido como empecé. No vinimos a servirnos de la política, sino a servir a los vecinos de nuestra ciudad. Y en esas estamos; partido a partido como Simeone, sumando puntos de tres en tres y dejando las cuentas de la lechera para los que tienen ganas de hacerlas. A nosotros ese tiempo, la verdad, no nos sobra. Es lo que tiene tener trabajo y salud para poder trabajar por aquello en lo que crees. Y el futuro… ya se andará.

Portavoz de Cs en Benicarló