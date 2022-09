Bones festes, Vila-real!

La nostra ciutat comença demà les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Seguint la tradició iniciada pels nostres avantpassats l’any 1757, rebrem de nou a la Moreneta per complir amb el vot perpetu del nostre poble. Els carrers i les places seran punt de retrobament de veïns i de tots aquells que ens visiten per a viure amb nosaltres l’alegria d’estos dies.

La reina de les festes, María Carmona, i les seues dames Sofía, Alejandra, Andrea, Ester i Tamara ja estan preparades. Gràcies, xiques, per la vostra implicació, per acudir a cada acte i fer-ho sempre amb el millor dels somriures, donant continuïtat a eixa tradició tan especial que compleix el seu 75 aniversari. També el meu agraïment pel seu intens treball a la Junta de Festes i la Comissió de Penyes que oferiran una variada programació perquè tots els veïns puguem gaudir al carrer d’uns dies de germanor i convivència.

La tradicional Xulla, l’ofrena i la processó, el tombet de bou o les nombroses activitats organitzades per les penyes ja estan marcades en el calendari. I com nou, els bous, que tornaran a recórrer els carrers de la vila. Eixa tradició tan arrelada a la nostra festa i que forma part de la nostra cultura. Des del PP tot el nostre suport als membres de la Comissió del Bou, que una vegada més treballaran de valent per a garantir la seguretat dels festejos taurins, que congregaran a la nostra ciutat a milers d’aficionats.

Mentre alguns dubten i intenten posar-se de perfil, nosaltres ho tenim clar: Sí als bous al carrer. Ho hem demostrat quan hem governat a Vila-real impulsant la celebració d'encierros de cerrils, creant una Unitat Taurina de la Policia Local, formant voluntaris taurins i obrint la festa a tots els veïns amb els cadafals del poble.

És moment de viure la festa com millor sabem. Visca Vila-real!

Portaveu i president del PP-Vila-real