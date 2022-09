Deseo un acto fecundo

Querid@ lector/a, espero que al final se celebre el cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Y es que, si el miércoles pasado utilicé este rincón para hablar de la alegría que me provocaba el anunciado del diálogo entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, hoy no vuelvo para repetir lo mismo, sino para detallar el proceso o evolución de mi anterior artículo, los cambios que las circunstancias políticas me obligaron a hacer en pocas horas.

Les cuento: cuando la semana pasada leí la petición de confrontación en el Senado que le hacía el líder popular al socialista, lo aprobé y lo celebré en la primera versión de mi pequeño escrito del miércoles pasado. No obstante, y más allá del deseo, utilizando los datos que ya afloraban, traté de explicar la dificultad, la casi imposibilidad de que se celebrase. Pero, reconozco, que ese mismo día, cuando antes de mandar el comentario al periódico para su impresión leí que Sánchez aceptaba y la confrontación iba a ser posible, la satisfacción me volvió a inundar hasta el extremo de retocar el comentario y mandar un artículo acentuando la importancia del debate. En última instancia, mi desilusión volvió a aparecer cuando el miércoles pasado y con el artículo publicado, en la calle, Feijóo dice que no quiere un debate en el que solo se puede debatir de la crisis energética y, en consecuencia, se anula y todo lo escrito no tiene sentido. Hoy, vuelvo a leer en los medios, por suerte para la ciudadanía y su derecho a votar desde la libertad y el conocimiento, pero también para las posiciones políticas que pierden vitalidad y se vuelven estériles si no se confrontan y se abren a la contribución de otras, que se ha recobrado la razón y el mencionado cara a cara se va a celebrar un día de estos en el Senado. Deseo que triunfe el acto más fecundo posible, ese en el que las fuerzas se mezclan en un objetivo común. Analista político