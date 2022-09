Gobernando en vacaciones

En el mes de julio se celebró el debate del estado de la nación, se inauguró la N-232 y se anunciaron nuevas infraestructuras para Castelló. En agosto vinieron a nuestra provincia la ministra de Educación, el de Interior y la de Ciencia y tecnología. Todas y todos dando la cara y a pie de obra, conociendo los problemas que afectan a la sociedad para afrontarlos y dar respuesta, lo mismo que hizo el presidente Ximo Puig, la Consellera de Justicia e Interior o la portavoz del Gobierno Valenciano, entre otras y otros.

No son proclamas demagógicas ni promesas imposibles tan propias de la derecha y la ultraderecha. Son realidades a base de inversiones en el territorio, tan importantes como la N-232 o la construcción de espigones en la playa de Almenara. Es el Partido Socialista en el gobierno de España y la Comunitat el que está solucionando los problemas reales de la ciudadanía y da respuesta a la mala política del PP, que los dejó en el cajón del olvido. Porque los socialistas gobernamos sin mirar el calendario, da igual que sea verano o invierno. Nuestro compromiso político con la gente es absoluto, los 365 días del año.

Este verano se han conocido también proyectos de regeneración en las playas de la provincia, como la mejora de la costa de Xilxes (por 3,8 millones), la playa de les Marines en Nules (4,9 millones) y se ha licitado la redacción del proyecto para la estabilización de la playa de Pla de la Torre de Almassora. Burriana también tiene en marcha la estabilización del entorno de la desembocadura del Río Anna y la regeneración de la playa al sur del puerto, y en Moncofa se ha anunciado una inversión de 8,38 millones para la construcción de espigones.

Más hechos, como la licitación de las obras de la plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al puerto de Castellón por 123 millones de euros, la implantación de terceros carriles entre Castellón y Almenara y la continuación de la CV-10 desde el aeropuerto. Y la reciente declaración de zona catastrófica tras el incendio de Bejís demuestra, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez está al lado de la ciudadanía, por eso decimos con orgullo que es el Gobierno de la Gente.

La derecha y la ultraderecha inventan la realidad y hablan de un caos que no existe. Los tiempos que corren no son fáciles, pero el discurso político del PP es el de un país catastrófico que no reflejan las estadísticas oficiales. Lo suyo es pensar que, cuanto peor para los españoles, mejor para ellos. Eso dice muy poco del patriotismo del que tanto se llenan la boca. Al PP no le interesa España, ni los problemas que tienen los españoles. Lo suyo es la bronca política.

Por mucho que se empeñen, una mentira no se convierte en verdad por repetirla mil veces. Con Rajoy en 2018 en el gobierno, el salario mínimo era de 735 euros y el paro era del 16,74%. Con Pedro Sánchez en 2022 el salario mínimo ha subido a 1.000 euros y el paro ha bajado al 12,48%. El trabajo constante para afrontar la realidad, el sentido de Estado y la credibilidad política se traducen en resultados concretos. Pese a las dificultades, nuestro país crece un 1,1%.

Mientras el Gobierno ha estado sobre el terreno en el mes de agosto, otros no han descolgado ni el teléfono para poder negociar las medidas energéticas, de transportes o de educación.

Este Gobierno gobierna y actúa, con eficacia y rapidez, poniéndose enseguida del lado de los afectados. La prioridad siempre serán las personas, así como actuar con la máxima diligencia y rigor. Este Gobierno gobierna, también en vacaciones.

Diputada PSOE por Castellón. Portavoz GPS. Secretaria contra la Violencia de Género PSPV-PSOE