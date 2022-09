El modern Prometeu (II)

La setmana passada els explicava com el tità Prometeu va portar el foc a la humanitat. De com l’energia ho mou tot. De com ja no hi ha recursos suficients de combustibles fòssils per seguir com fins ara, ni eternament ni en pocs anys. I ens vaig emplaçar a aquesta setmana per parlar de com afrontar aquesta crisi energètica i què significa una «transició energètica justa», on no paguem els de sempre.

El primer que han de saber és que la tecnologia ajudarà, però no pot solucionar el problema. La humanitat gastem una barbaritat d’energia, la majoria de la qual l’obtenim de combustibles fòssils i no tenim capacitat per substituir tot eixe consum per renovables, per electrificar tot el que ara és combustió, per tenir el mateixos rendiments, ni molt menys aconseguir excedents energètics per seguir creixent.

Hem de canviar la forma de funcionar i assumir que ja no podem seguir creixent i que caldrà decréixer. Compte! Decréixer no és no tenir beneficis a la teua empresa o perdre qualitat de vida. Senzillament, és no esgotar els recursos que el planeta és capaç de regenerar cada any el 29 de juliol i deixar la resta que hem gastat com hipoteca pels que vinguen darrere. I a banda d’això, caldrà que canviem moltes coses perquè, igual que el residu que menys contamina és el que no és produeix, amb l’energia passa el mateix. Ser eficients és una de les coses que més haurem de treballar, però no amb mesures cosmètiques, sinó amb canvis profunds.

Si volem consumir menys energia, és important viure en cases ben climatitzades i aïllades. Segurament, no hi ha res que represente més a una «transició justa» que tenir un lloc digne on viure, on les onades de fred i calor no suposen una despesa energètica inassumible. Caldrà invertir en transport públic, no amb bitllets gratuïts, sinó garantint el servei. L’Estat ha gastat més de 50 mil milions d’euros amb l’AVE per facilitar el viatges d’uns pocs i no arriba a tres mil en rodalies provocant que molts han d’utilitzar el cotxe.

Per ser més eficients no hem de transportar energia a grans distàncies, com pretenen projectes absurdes com la MAT. Sí haurem de regular horaris per ser més productius, fomentar i facilitar el teletreball i apostar per la setmana laboral de 32 hores. I canviar les franges horàries, que estem al meridià de Greenwich!

La temperatura de l’aire condicionat ja estava regulada anteriorment i no recorde que ningú haja sigut sancionat per no complir-ho. Esperem a veure què fa el govern ara. I sí, evidentment hem de canviar l’ús que fem de la llum, perquè un Nadal Ferrero Rocher és molt bonic però malbarata. Com van demostrar les educadores ambientals de la Diputació a Xodos, les Useres o a Atzeneta, hi ha alternatives per fer decoració nadalenca de material reciclat... I ben mirat, amb dos articles no és suficient per parlar de la transició justa i de la crisi energètica.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló