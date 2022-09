Récord de ‘bous’ en Almassora

Este octubre volvemos a las cifras previas a la pandemia. A mucho antes de la pandemia. La fiesta de los bous al carrer regresará al Roser de Almassora con la misma salud que en mayo de 2015, síntoma de que la afición permanece intacta y las ganaderías han hecho su trabajo. También el Ayuntamiento de Almassora ha mejorado el procedimiento administrativo y las propias infraestructuras de los festejos para que se desarrollen con la máxima seguridad.

Lo digo siempre y lo repito: la fiesta de los toros en las calles es la más segura. En tanto que comporta riesgos, también atiende a una estricta normativa, preparación y participación de todos los cuerpos de seguridad, además de personas voluntarias. En nuestra mano solo queda pedir responsabilidad y máxima prudencia a todos aquellos que acuden a disfrutar de una tarde de toros o una noche de embolados.

Como diría el cirujano Gustavo Traver, nuestro protector en la enfermería de Almassora, quienes vamos a un espectáculo de bous al carrer corremos un riesgo voluntariamente.

Como quienes escalan, practican deportes náuticos (o cualquier otro), disfrutan de fuegos artificiales, conducen, asisten a campos de fútbol o a conciertos, viajan, vuelan… Viven.

La buena o mala salud de la fiesta no la dan los balances de accidentes, sino los no hay entradas o el récord de toros que exhibiremos en el Roser de Almassora. Los accidentes, lamentablemente, seguirán sucediendo pese a que nuestros esfuerzos sigan intactos para que no se produzcan. Las lesiones en deportistas o el verano tan difícil que viven las playas con víctimas casi todas las semanas no supondrán el cese de esas actividades. Nadie se lo plantearía.

Tampoco los aficionados a los bous al carrer vinculamos la continuidad de la fiesta a la ausencia o proliferación de cogidas. Y así, octubre comenzará en Almassora con un encierro de cerriles que congregará a miles de personas que dicen sí a ese riesgo voluntario.

Y a esos seis ejemplares que patrocinan Ayuntamiento y peñas les seguirán otros 13 astados financiados exclusivamente por aficionados.

Ni forzar ni prohibir. El futuro de la fiesta taurina tiene que continuar en manos de quienes compran los toros y quienes asisten a los espectáculos y en Almassora, ya se ha visto, tienen mucho recorrido por delante.

Alcaldesa de Almassora