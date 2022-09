Igualtat i ocupació

Un dels grans objectius que tinc com a alcaldessa d’Almenara, puc dir que el primer, és el de generar ocupació al nostre poble, o siga, que els nostres veïns i veïnes tinguen llocs de treball, cosa que a més de afavorir la economia particular, també afavoreix la del municipi en general i la dels veïns i veïnes que ofereixen serveis o tenen tendes, bars o establiments. És a dir, el generar de treball dona un impuls econòmic particular a qui s’ocupa, però també general que beneficia a tots i totes. Ara bé, la nostra aposta també inclou la formació, que és bàsica per a que les persones puguen trobar un lloc de treball adequat als seus coneixements.

Per altra banda, també dintre de la meua filosofia com a alcaldessa i compartida per tot l’equip de govern d’Almenara, està el fomentar la igualtat i reduir l’escletxa existent en matèria laboral entre homes i dones, que continua vigent hui en dia, no només pel que fa a la matèria salarial, sinó també en el que podem anomenar oferiment de llocs de treball per a les dones.

Si connectem els dos objectius, el de crear ocupació i formar amb el de fomentar la igualtat entre dones i homes es trobem el nou taller d’ocupació per a dones que la Generalitat valenciana ha concedit a l’Ajuntament d’Almenara, per a fomentar la formació i la inserció laboral de 10 dones en l’àmbit de la gestió administrativa. Per a la realització del taller des de la Generalitat valenciana ens dota al consistori amb una subvenció de més de 250.000 euros.

El Taller d’Ocupació tindrà una duració d’un any i estarà destinat a dones majors de 18 anys amb l’objectiu de formar-les en el capítol administratiu i a més realitzar pràctiques remunerades dins d’aquesta formació.

Les classes del Taller d’Ocupació es desenvoluparan en les instal·lacions del Centre de FPA Paulo Freire d’Almenara. Assenyalar que pròximament estarà tota la informació necessària en Labora per a les persones interessades en formar part del taller d’ocupació, qüestions de les que anirem informant.

Com es pot veure, amb aquest nou programa que tindrem a Almenara, continuem realitzant accions que busquen reduir l’atur femení i fomentar la igualtat. Però com sempre dic, no anem a parar ací, i seguirem treballant, per a aconseguir els objectius de crear ocupació i fomentar la igualtat.

Alcaldessa d’Almenara