Leo, leo. Qué lees

Una de las mejores publicaciones humorísticas de este país, El Jueves, apenas puede competir con el informe de hábitos de lectura que, con el patrocinio del ministerio de Cultura se realiza cada año. A veces dudo entre ponerme un vídeo de Faemino y Cansado o leer las estadísticas de dicho informe. Bromas aparte, al leer o releer sus conclusiones, que básicamente son todos los años, décima arriba, décima abajo, bastante similares, no sé si ponerme a reír o a llorar. Dice el informe, así grosso modo, que dos de cada tres españoles leen libros, una media de diez al año. Dicho de otro modo, que en este país se leen algo así como trescientos quince millones —¡¡millones!!— de libros al año —¡¡al año!!—. No está nada mal.

¿Son creíbles estos datos? Por supuesto, vienen avalados por el ministerio de Cultura, de Cultura y Deporte. A ver si algún funcionario ha mezclado datos y ha acabado sumando los partidos de fútbol que vemos con el número de libros leídos. Puede que, dado que comparten ministerio, algún genio de las matemáticas haya decidido juntarlos y dividirlos por dos. Quién dijo aquello de que la estadística es la única razón por la que tenía coche: si mi vecino tiene dos y yo ninguno, el promedio dice que tanto él como yo disponemos de uno.

Vuelvo a la pregunta: ¿esos datos reflejan la realidad? Es obvio que sí. Cuando miro en las paradas de autobuses, en las cafeterías, en los bancos del parque, no dejo de observar gente pegada a libros. Voy a las librerías, a las bibliotecas y allí, en las largas colas que se forman me encuentro con dos de cada tres vecinos, familiares, amigos, excompañeros de colegio… De hecho, en el parque Ribalta, que por razones diversas recorro a menudo, antiguamente no te sorprendía encontrar gente leyendo sentada a la sombra de un banco en verano o al sol en invierno. Desde hace años, siempre que veo a alguien con un libro me acerco y le pregunto qué lee. Puede que eso haya ocurrido dos o tres veces en los últimos cinco o seis años.

Mi actividad profesional está relacionada con los libros y mi mayor afición es la lectura. ¿Qué creen que opino, por tanto, de estos datos? Dos cosas, la primera es obvia por lo dicho, con ironía, en los párrafos anteriores, que no me la creo, en absoluto. De ningún modo responde al ambiente que uno percibe. La gente apenas lee, en mi entorno personal y, lo más llamativo, profesional. Dudo incluso que esa estadística general se sostuviese en ámbitos relacionados con los propios libros. Lo sé de primera mano; cuando me preguntan por mi oficio, mucha gente, mucha, de inmediato confiesa que no lee, que les gustaría hacerlo pero que carecen de tiempo —básicamente—, que si los críos, que si los horarios de trabajo, que si llego muy cansado, que si la abuela fuma… Siento como si fuese, pongamos, carnicero y al decirlo casi todo el mundo replicase que le encantan los bistecs pero es vegetariano.

Sin embargo, creo que mi reacción interesante a la encuesta es la segunda. Me alegro un montón de que la gente aún mienta, deliberadamente, cuando se le pregunta por sus hábitos de lectura. Indica que les importa, que les avergüenza admitir que no pueden leer, o que no les apetece y prefieren ver Netflix. Quizá llegue un día en el que la gente ni lea ni le importe un comino admitirlo. Entonces ya será otra cosa…

¿Se han fijado que en las entrevistas tipo test ya no preguntan por su libro preferido o el último que han leído? Nada, para qué. Se limitan a películas, series, canciones o cosas más importantes como su color preferido o el número de tatuajes que llevan. Son más fáciles de responder.

Editor de La Pajarita Roja