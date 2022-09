Nou curs, mateixa lluita

L’estiu és una època de l’any en la qual tots vivim un poc allunyats de la rutina, en la que les reivindicacions deixen pas als barets de platja. Però els agressors no se’n van de vacances. Dia sí i dia també ens alcem amb notícies d’agressions cap a persones del col·lectiu LGTBI+ que no fan més que confirmar que continuem estant en el punt de mira d’una part d’aquesta societat que no accepta que la diversitat és un fet.

I no és el mateix ser una persona LGTBI+ en una societat amb governs amb presència socialista a ser-ho amb governs integrants per l’extrema dreta. Nosaltres governem per a totes les persones, tenint sempre present a les més vulnerables, i així ho han demostrat tant el govern estatal com la Generalitat en la seua gestió de la crisi sanitària i econòmica en la qual vivim des de 2020. I això es fa més evident en temes i drets socials. En els anys del govern popular de Mariano Rajoy vàrem patir un estancament en l’avanç en drets LGTBI+. Espanya va passar de ser un país referent, a veure com baixava llocs fins a ocupar l’11a posició en el Rànquing de drets LGTBI+ elaborat per ILGA-Europa. Ara, la Llei LGTBI i Trans ja és una realitat, ampliant amb ella, un marc normatiu transformador de l’avanç en drets humans i de reconeixement dels drets de les persones LGTBI+. Però no ens podem quedar ací. Totes i tots hem de treballar perquè els municipis compten amb plans i protocols de diversitat que protegisquen les víctimes d’agressions d’odi i formen als i les professionals que tenen contacte amb elles. Ara, que Feijóo s’ha destapat declarant que si ell governa derogarà aquestes lleis, hem de tindre clar que comença un nou curs polític, però la lluita continua sent la mateixa. Secretaria d’LGTBI del PSPV de Castelló