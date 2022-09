Las normas están para cumplirse. A todos los niveles. Una sociedad necesita de reglamentos, límites, consensos… para poder funcionar. Pero hay muchas maneras de poder hacerlo, sin necesidad de estar siempre coaccionando. O penalizando a los usuarios. O mejor aún, friéndolos a multas. Esto es exactamente lo que va a ocurrir a partir del próximo día 26 de septiembre, fecha que baraja el equipo de gobierno de Amparo Marco para poner en marcha tres nuevos radares fijos en tres vías de alta capacidad de la ciudad de Castellón, concretamente en la avenida Valencia y en dos puntos de la Ronda de Circunvalación, y que se van a convertir en una grandísima caja recaudadora a base de multas.

Desde el Partido Popular estamos rotundamente a favor de que se incrementen las medidas que contribuyan a minimizar riesgos y garanticen la seguridad vial del conjunto de los castellonenses. Pero hay muchas maneras de hacerlo, sin necesidad que sea a base de multazos. Paneles informativos, incluso contadores de velocidad que indican que se sobrepasa la velocidad, campañas de concienciación, incremento de la vigilancia policial… soluciones hay muchas antes de sacar la caja registradora.

No, los castellonenses no necesitan pagar más impuestos ni que se vacíen todavía más sus bolsillos. Lamentablemente, con la actual inflación y la grave crisis económica que vivimos, ya se vacían a toda velocidad. Estamos en contra de la faceta recaudadora del gobierno de Amparo Marco, que ya está haciendo caja con las videocámaras del centro, que multan a todos los que se equivocan de calle con su coche, a razón de hasta 3,2 millones de euros con 16.000 multas en los dos meses del periodo de pruebas. Para concienciar no hace falta exprimir a los vecinos, si no simplemente parece que lo que quieran sea recaudar a toda costa.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón